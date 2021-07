V semifinále mě však překvapili Španělé, kteří hráli dobře. Kromě převahy na míči, kterou mají vždy, byli i účelní. Pomohl jim příchod Moraty na hřiště, který převážil kvalitu na jejich stranu.

Jak to tak ale bývá, nedal potom rozhodující penaltu. Já bych ho na ni neposlal, protože sice dal gól, ale měl za sebou dvě neproměněné a vypadal že si nevěří. Měl špatný rozběh a špatně umístil míč. Je to elitní útočník, tak jít musel, ale měl kopat v první nebo druhé sérii. Já jsem věřil Donnarummovi, že to vychytá.

Ve druhém zápase byli Angličané lepši a zasloužili si postup, ale vadí mi, že rozhodla penalta, která nebyla. Dánové mi byli sympatičtí, jak se prezentovali na celém EURU. Ale turnaj mi přijde nespravedlivý. Anglie hrála pořad doma, jednou si odletěla do Říma, ale celkově je to nefér vůči ostatním i díky podnebí, protože v Anglii není takové vedro. Měli to všechno nalajnované, a proto jim to nepřeji. Další věc je, jak se chovají jejich fanoušci, když bučí při hymnách, s prominutím, jak hovada.

Finále, si myslím, půjde do prodloužení, kde rozhodne nějaká individuální chyba nebo skvělá akce či náhoda. Angličané pošetřili spoustu sil a možná proto půjdou do zápasu jako mírný favorit. Hrají všechno na nulu vzadu a jeden gól. Taloši se tomu přizpůsobí, mohli by hrát na brejky, ale těch tam moc nebude. Itálie se prezentovala na turnaji dobře, hráči jsou sehraní a vědí, co hrát, proto o gól vyhrají.

David Kobylík, mistr Evropy do 21 let z roku 2002