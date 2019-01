IFORMACE SEKRETÁŘE

Změny v adresáři RS:

FK Kozlovice hlásí změnu sekretáře: Josef Baďura, Grymovská 209/6, 750 02 Přerov IV-Kozlovice (mob.: 736 651 034, email: jos.badura@seznam.cz).

Z JEDNÁNÍ STK

STK vzala na vědomí:

Žádosti o změnu termínu utkání:

18. kola OS mužů sk. A, Ha Měrovice – 1. FCV Přerov (SO 21. dubna, 16.30 hod.),

19. kola OP st. žáků, So Bělotín – So Prusinovice (NE 29. dubna, 10 hod.),

25. kola OP st. žáků, So Bělotín – So Pavlovice (NE 10. června, 16.30 hod.).

Pořádkové pokuty:

400 Kč – oddíl FK Býškovice/Horní Újezd za nedodání soupisky A družstva mužů.

Z JEDNÁNÍ DK

Žádost o prominutí trestu

Martin Stojan (hráč So Pavlovice) – žádosti se vyhovuje, činnost povolena od 22. března (DŘ čl 31). Poplatek za projednání 100 Kč odečten ze soutěžní záloh oddílu,

Jiří Kadlčík (vedoucí družstva), žádosti se vyhovuje, činnost povolena od 22. března (DŘ čl 31). Poplatek za projednání 100 Kč odečten ze soutěžní záloh oddílu.

OBSAZENÍ ROZHODČÍCH

VÍKEND 24. – 25. BŘEZNA

OP mužů – 14. kolo: 92 SK Hranice B – Pavlovice (NE 15) Kulička – Odstrčil, Menšík, 93 Býšk./H. Újezd B – Kovalovice (SO 15, hř. H. Újezd) Sedlák – Bubeník, Šerý, 94 Troubky B – Lazníky (NE 15) Pelikán – Knop, M. Navrátil, 95 Soběchleby – Újezdec (NE 10) Koláček – Bubeník, Hohnová, 96 Domažlice – Ústí B (NE 10) Grečmal – Oulehla, P. Pospíšil, 97 Kojetín B – Stará Ves (SO 15) Kičin – Knop, Ossos, 98 Dukla Hranice – Záříčí (SO 13) Zavřel – Dokoupil, Zaoral.

OS mužů, sk. A – 14. kolo: 92 Čekyně – Říkovice (SO 15) K. Navrátil, 93 Brodek B – Měrovice (NE 15) Zavřel, 94 Křenovice – H. Moštěnice B (NE 15) K. Navrátil, 95 Uhřičice – 1.FC Viktorie Přerov B (NE 15) Kičin, 96 Vlkoš – Lobodice (NE 15) Oulehla, 97 Bochoř – Polkovice (NE 15) Sigmund, 98 Lověšice – Záříčí B (SO 15) Vrána.

ofs