Jeho tým pak slavil po úspěšných penaltách sedmou výhru v řadě. Jenže po úspěšném podzimu přišel odchod klíčového záložníka Tomáše Matušíka. A co pak? Želatovice od té doby nevyhrály jediné utkání.

„Nejsme samozřejmě spokojeni. Mysleli jsme, že budeme hrát do šestého místa a navážeme na úspěšný podzim. Pro nás to ale skončilo soustředěním. Hráči se uspokojili a v tréninkovém procesu to nebylo ono. Trénovalo nás málo, trénovali jsme špatně,“ kroutil hlavou trenér Ondřej Mrázek po prvním letním přípravném utkání.

ČERNÁ SÉRIE POKRAČUJE

Také to Želatovičtí nezvládli. S Bělotínem, elitním celkem I. A třídy, padli doma 1:3.

„Nevyhráli jsme v přípravě, nevyhráli jsme ani na penalty, to znamená, že máme dlouhatánskou sérii bez výhry. Na klucích je deka,“ přiznal Mrázek.

„Dokážeme hrát na míči, máme tam zajímavé situace, do vápna se dokážeme dostat, ale nejsme schopni proměnit ani ty nejvyloženější šance. Nedali jsme penaltu a dva samostatné nájezdy,“ hodnotil kouč úvodní přípravný duel.

V Želatovicích tak mají přes krátkou letní pauzu na čem pracovat, aby tradiční účastník krajského přeboru nemusel mít sestupové starosti.

„Potřebujeme se vrátit k tomu, co nám vycházelo na podzim. Pak nám odešel Tom Matušík. Mysleli jsme si, že to nebude taková ztráta, ale ukazuje se, že chybí jeho góly i takové jeho emoce, uměl strhnout ostatní. Vypadá to, jak kdyby to klukům bylo jedno,“ zamyslel se Ondřej Mrázek.

Ten bude nejspíš na podzim postrádat Lukáše Zaorala. Z příchodů zatím v Želatovicích hlásí nástup bratra Romana Goldemunda Lukáše a zajímavého útočníka z 1. HFK Olomouc Tomáše Malendy. Ten střílel góly i v divizi a mohl by probudit spící želatovickou produktivitu.

První soutěžní utkání sehrají Želatovice v sobotu 3. srpna doma s Opatovicemi.

FC Želatovice – TJ Sokol Bělotín 1:3 (0:1)

Branky: Š. Tomek – Lošťák, Dostál, Vasiljev.

Želatovice: Čech – Cagaš, Petráš, Skopal, Zehnálek – Koutný, Lu. Dlouhý – L. Goldemund, Zapletal, Š. Tomek – Malenda. Střídali: Král, Zlámal, K. Tomek, Vo. Koplík, Perutka, Stavěl. Trenér: Ondřej Mrázek.

Bělotín: Lasík – Mucha, Murin, Novosad, Vrána – Pjatkan, Janíček – Dostál, Vasiljev, Lošťák – Pecha. Střídal: Škrobánek. Trenér: Petr Lasík.