/FOTO + VIDEO/ Překvapivou výhrou hostů 3:2 skončilo sobotní utkání premiérového jarního kola krajského přeboru mezi fotbalisty domácích Želatovic a Konice. Pěkné avšak větrné počasí přiválo tři body hostujícímu Sokolu, kterému pomohly dva de facto vlastní góly favorita.

Fotbalisté FC Želatovice proti Sokolu Konice | Video: Deník/Ivan Němeček

„Jeli jsme sem s respektem, protože víme, jak kvalitní mančaft Želatovice mají. Navíc se nám příprava nadvakrát nepodařila a chyběli nám klíčoví hráči, kteří se v týdnu zranili,“ hodnotil hlavní trenér Konice Petr Ullmann.

„Vidíte sami, že kádr máme docela široký a kluci, kteří dostali šanci, ukázali, že do týmu patří. Odvedli jsme velice bojovný výkon. Byl to vyrovnaný zápas, my jsme své šance využili a bereme tři body,“ byl spokojen.

Ve 40. minutě šli hosté do vedení po vlastním gólu Lukáše Dlouhého, na ten ještě před poločasovým hvizdem odpověděl Tomáš Čtvrtníček. Hned po změně stran ale domácí zaskočil Kamený.

Mistrovská kopaná. Jak si vedl váš tým, kdo dával branky?

Aktivní Želatovice mohly myslet na tři body zásluhou vyrovnání zimní posily Tomáše Matušíka, jenže pak přišlo zaváhání brankáře Čecha, který si srazil centr Jaromíra Krásy do vlastní sítě. Vyrovnání domácích v závěru padlo z ofsajdu a Konice tak brala cenné tři body.

„To byl hrozný fotbal. Všechny tři góly jsme si v podstatě dali sami. Kvůli nedůrazu vzadu. A bohužel jsme toho nedokázali vymyslet víc směrem dopředu,“ kroutil hlavou želatovický trenér Jiří Jemelka.

Kvalitu utkání bezesporu ovlivnil silný sobotní vítr. „Nemám rád výmluvy. Mančaft, který dnes nastoupil, měl jednoznačně vyhrát. Ať je jakékoliv hřiště nebo jakýkoliv vítr. Měli jsme to urvat na svou stranu,“ má jasno Jemelka.

Konice naopak vstoupila do jara nad očekávání dobře a radost hostů byla po odpískání obrovská.

„Prvořadé je zachovat v Konici krajský přebor. Jsme nováčci, ale máme na to areál, zázemí, všechno. Jen nám teď odešli klíčoví hráči. Sám jsem byl zvědavý, jak se s tím vyrovnáme. Dnes ale třeba Adam Širůček, který rok stál kvůli utržené achilovce, je ve středu hřiště skvěle nahradil. Máme, kde brát,“ uzavřel Petr Ullmann.

FOTO: Břevno i neproměněná penalta. Nové Sady Přerovu gól nedaly a berou jen bod

FC Želatovice – Sokol Konice 2:3 (1:1)

Branky: 44. Čtvrtníček, 64. Matušík – 40. vl. Dlouhý, 46. Kamený, 78. J. Krása.

Rozhodčí: Perutka – Slota, Běhal. ŽK: Blaha, P. Krása, Snášel. Diváci: 94.

Želatovice: Čech – Braun, Calábek, R. Goldemund (60. Koutný), Zezulka, Čtvrtníček, Matušík, Dluhoš, Koplík, Krejčíř (80. Bielko), Dlouhý (74. P. Němec). Trenér: Jemelka.

Konice: Snášel – Blaha (63. R. Krása), F. Drešr, Bílý, Plajner (86. Janeček), M. Drešr (68. J. Krása), Širůček, Cibulka, P. Krása, Kamený, Pospíšil. Trenér: Ullmann.