Lavičkám šéfovali dva bývalí hráči prvoligové Olomouce. Zatímco Pavel Zbožínek ve službách Sigmy Lutín rozdával taktické pokyny, přerovský lodivod David Rojka marně nabádal své svěřence k větší aktivitě.

„Měli jsme dva těžké zápasy, minulý víkend s Holicí a v úterý s béčkem Sigmy. Teď dostali šanci hráči, kteří až tak nehráli. Sestava byla úplně jiná a malinko mě to zklamalo. Čekal jsem, že se kluci o tu šanci dostat do kádru víc poperou. Zklamal mě hlavně první poločas, který byl bez zájmu, bez pohybu. Byl to takový fotbal starých pánů,“ vyprávěl trenér 1. FC Viktorie Přerov Rojka.

Domácí měli skvělý vstup a od 8. minuty vedli. Michal Rec proměnil první šanci a Sigma pak byla celý první poločas na koni.

„Chtěli jsme hrát jako tým a vsunout tam už trochu taktiky, aby se nám z toho nestával volný fotbal. Chtěli jsme si proti soupeři z vyšší soutěže vyzkoušet, jak nám fungují věci a já jsem kluky nabádal k tomu, že když to budeme zodpovědně plnit, že se nemáme žádného soupeře proč bát,“ pochvaloval si trenér Zbožínek.

Hosté byli v prvním dějství bezzubí. „Čekal jsem, že tam bude agresivita, náběhy, ale to mi tam chybělo. Fakt jsem z toho zklamaný, poločas jsme prospali. Pak jsme to prohodili, přišla tam celá nová jedenáctka a už jsme to nedohonili,“ popisoval Rojka.

Mocný finiš na obrat nestačil

Hostující tým se do šancí začal dostávat až v samém závěru. Nejdřív se zaskvěl brankář Sigmy, pět minut před koncem ale krásným obstřelem z dvaceti pěti metrů vyrovnal Jiří Kratochvíl. „To byl jeden ze světlých momentů, ale převažuje zklamání. Hlavně z přístupu hráčů,“ dodal kouč Přerova, který se vrátil do známého prostředí. Vždyť Sigmu dovedl k vítězství v krajském přeboru v sezoně 2017/18 a v posledním dokončeném ročníku ke stříbru. „Ale jelikož tady mám rodinu, jsem tady velice často. Návrat to pro mě zas takový není, jelikož jsem tady skoro pořád,“ usmál se Rojka.

A k podobným úspěchům chce Lutín dotáhnou ti Rojkův následovník, který svým svěřencům neúnavně předává zkušenosti i během hry. „Věci, které ještě nejsou dokonalé, se tam najdou a mě to stojí spoustu hlasivek. Ale pozitivní náznaky tam jsou a věřím, že se nám podaří, abychom fungovali týmově,“ vyprávěl Zbožínek.

Výhru Lutínu se v samém závěru pokusil vrátit kapitán Jiří Vymazal, jenže chytrým lobem si na gólmana nepřišel.

Přesto fotbalisté Lutína mohli odcházet spokojeni. „Bylo to utkání s kvalitním soupeřem, který měl pro obě strany smysl. I pro diváky to mohl být zajímavý zápas na krásném hřišti v příjemném počasí,“ uzavřel Pavel Zbožínek.

TJ Sigma Lutín – 1. FCV Přerov 1:1 (1:0)

Branky: 8. Rec – 85. Kratochvíl.