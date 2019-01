Olomouc – Mise splněna! Poslední a skutečně nejtěžší krok se podařilo udělat v šesté kvalifikační skupině hráčům z Olomouckého kraje, kteří reprezentovali český amatérský fotbal. Výběr Karla Trnečky se rval celých devadesát minut s tlakem Slováků ze západoslovenského regionu a kvalitní obrana Čechů nakonec odolala.

Po zjištění výsledku souběžně hraného duelu Německo versus Izrael propukla na Andrově stadionu velká radost, Češi uhájili první místo a postup na samotné mistrovství Evropy.

Nyní bude česká reprezentace amatérů čekat na odehrání zbylých sedmi kvalifikačních skupin, z osmičky vítězů se pak vybere lokalita, ve kterém se v příštím červnu bude konat finále Regions Cupu – mistrovství Evropy amatérských fotbalistů.

„Byly to veliké nervy. Na hráče jsem apeloval, aby hru moc neotvírali. Dopředu jsme toho bohužel moc nepředvedli, ale zase musím kluky pochválit za to, jak to odmakali a odbojovali směrem dozadu. Nenechali jsme si dát gól, Slováci byli velmi kvalitní," ocenil kouč českého týmu Karel Trnečka a jeho hodnocení soupeře skutečně odpovídalo.

Hostující tým na Andrově stadionu zmáčkl české fotbalisty od úvodních minut a držel míč po výraznou většinu celého duelu na svých kopačkách.

Podobně jako tomu bylo ve druhém poločase duelu Česko – Izrael však domácí i tentokrát zastavovali snahy soupeře v blízkosti pokutového území.

V prvním poločase hrozilo nebezpečí ze strany slovenského forvarda Šlachty, česká defenziva ale jeho hlavičku dokázala zneškodnit.

Po rohovém kopu mohl naopak hosty potrápit záložník Velkých Losin Matěj Šinogl, ale z úhlu gólmana Lacka neprostřelil.

Ani po přestávce se obraz hry neměnil. Slováci se hnali do útoku, česká hradba ale spolehlivě a někdy i se štěstím odolávala a hosté se tak do vyložených šancí příliš nedostávali.

Neujala se ani střelba ze střední vzdálenosti, hostující Švaljen poslal svou bombu těsně nad branku.

Českému týmu se nedařilo výrazněji podržet míč a odpočinout si, v ojedinělých brejkových situacích chybělo domácím lepší řešení v předfinální fázi.

V závěrečných deseti minutách začínalo být zřejmé, že Češi slovenskému tlaku zkušeně odolají a skutečně se tak stalo.

Kouč Slováků: Vzorně se o nás postarali

Solidně zaplněná hlavní tribuna Androva stadionu se brzy mohla radovat s fotbalisty z postupu, krátce po závěrečném hvizdu vběhli na plochu nadšení náhradníci a došlo i na šampaňské.

„Scházeli jsme se rok, něco jsme spolu prožili. Před posledním krokem byla cítit nervozita. Všech osmnáct kluků musím pochválit za to, jak amatérští hráči zvládli stresové situace a postoupili," komentoval dojmy z náročného závěru kvalifikační skupiny Karel Trnečka a pokračoval: „Odtrénoval jsem dvacet pět let. Jako asistent jsem byl v lize nebo i na velké zápasy s Dortmundem, Zaragozou, kdy byl v Olomouci plný stadion. Jako hlavní trenér jsem byl ale maximálně ve druhé lize. Beru to jako úspěch, pojedeme na mistrovství Evropy amatérů. Musím poděkovat i realizačnímu týmu a krajskému fotbalovému svazu, který nám vytvořil výborné podmínky," řekl trenér týmu z Olomouckého kra­je.

Východní sousedé ani jednou ve skupině neprohráli, dvakrát remizovali 0:0 a jednou 1:1.

„Mrzí mě, že jsme nepostoupili, měli jsme na to mužstvo. Chyběl nám nějaký střelec, bylo potřeba prosadit se po zemi jeden proti jednomu. Ve výškových soubojích hráli Češi fantasticky, tam nebyla šance projít," připustil slovenský kouč Miroslav Hájiček, který našel na pobytu na Hané také kladné aspekty.

„Musím to hodnotit fakt velmi pozitivně. Od ubytování v Prostějově, kde o nás bylo vzorně postaráno, až po hřiště v Olomouci. Pro chlapce i pro nás to byl obrovský zážitek," shrnul trenér Hájiček.

Česká republika – Slovensko 0:0

Rozhodčí: Kuchin – Belski, Živin. ŽK: Navrátil P. – Mišura. Diváků: 800.

Česká republika (Olomoucký kraj): Toman – Gargulák (65. Kopp), Navrátil M., Samek, Bubeník – Škoda, Šinogl (88. Zimčík) – Kaďorek (59. Bříza), Banasik, Woitek – Navrátil P. Trenér: Karel Trnečka.

Slovensko (Západoslovenský region): Lacko – Schizlser, Hlaváč, Mišura, Horáček – Švajlen, Korman, Magdolen (67. Koprda) – Krajčovič, Kočiš, Šlachta (55. Roško). Trenér: Miroslav Hájiček.

Konečná tabulka 6. kvalifikační skupiny Regions Cupu

1 Česká republika 3 1 2 0 5:2 5

2 Německo 3 1 2 0 5:3 5

3 Slovensko 3 0 3 0 1:1 3

4 Izrael 3 0 1 2 2:7 1