Přerovský fotbalový rozhodčí Petr Caletka, který již pátým rokem působí v našich profesionálních soutěžích ve funkci asistenta rozhodčího, dosáhl v letošním roce obrovského úspěchu. Byl nově zařazen na mezinárodní listinu rozhodčích FIFA a posouvá se tak mezi rozhodcovskou elitu.

„Je to mimořádný úspěch, kterého si velmi vážím. Je to takový rozhodcovský vrchol, podobně jako když se fotbalistovi podaří dostat do reprezentace a získá tak možnost reprezentovat sebe a svou zemi na mezinárodní scéně. Zároveň je to pro mě ale také velký závazek a obrovská výzva. Je třeba neusnout na vavřínech, dál na sobě pracovat a dělat dobré jméno českému rozhodcovství i ve světě.“, říká devětadvacetiletý přerovský arbitr.

V mužské kategorii je na listině FIFA pro rok 2019 zařazeno z České republiky celkem 6 rozhodčích a 10 asistentů. Petr

Caletka je prvním rozhodčím z přerovského okresu, kterému se v celé historii podařilo zařadit se mezi ty nejlepší z nejlepších.

V nejvyšších českých fotbalových soutěžích má okres Přerov mezi rozhodčími kromě Petra Caletky ještě dva zástupce, Radka Dubravského a Tomáše Klímu. (ofs)