/FOTOGALERIE/ Vloni se vybralo přes sto tisíc korun, letos podobná částka poputuje na konto nadace Šance a Dětské hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci znovu.

Vloni se vybralo přes sto tisíc korun, letos podobná částka poputuje na konto nadace Šance a Dětské hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci znovu. Benefiční fotbalové odpoledne přerovského zpěváka Pavla Nováka přilákalo do malebného sportovního areálu v Kozlovicích stovky diváků, ale také známých tváří nejen ze světa kopané. Ti všichni společně přispěli na dobrou věc.

„Už jsme věděli, do čeho jdeme, byli jsme perfektně připravení, všechno odsýpalo. Hrozně děkuji hráčům, kteří přijeli, urvali to ze svého volna. Navíc ještě mezi sebou vybrali peníze,“ pochvaloval si autor myšlenky Pavel Novák.

Kromě jeho syna Filipa se v „bílém“ týmu představil také například hokejový reprezentant Tomáš Kundrátek či útočník Viktorie Plzeň Tomáš Poznar, který v minulé sezoně hostoval v ostravském Baníku. Na levé straně obrany zase „jezdil“ přerovský odchovanec, bývalý hráč Jihlavy či Rapidu Bukurešť a současný bek Komárna Tomáš Josl.

V „modrém“ výběru nechyběl hvězdný Marek Heinz, reprezentant Ondřej Čelůstka, bývalý hráč Sigmy Olomouc Michal Kovář, hokejista Martin Zaťovič nebo redaktor ČT Sport Ondřej Tomek. Záštitu nad celou akcí na sebe vzala stejně jako vloni trenérská ikona Petr Uličný.

POSTAVÍ PŘÍŠTÍ ROK BAROŠE S LAFATOU?

„Někteří hráči chtěli přijet, ale z různých důvodů nemohli. Jakub Jugas hrozně všechny zdravil, ale dnes se musel hlásit na soustředění v Rakousku. Poslal alespoň dres, který jsme vydražili, to samé Tomáš Kalas. Milan Baroš mi opět volal, že příští rok už to musí do třetice vyjít. Tak doufám, že příští rok postavím Baroše a Lafatu,“ prozradil Pavel Novák plány pro příští ročník.

Remíza samotného fotbalového utkání hvězd 10:10 znamenala nejen skvělou exhibiční podívanou, ale také bonusový výtěžek 10 000 korun. Pavel Novák totiž za každý vstřelený gól slíbil pětistovku ze své kapsy. Celková suma pochopitelně bude mnohem vyšší.

„Určitě to bude částka přesahující sto tisíc korun. Jen dnes jsme předali třicet tisíc korun, ale ještě nemáme vyúčtování všech aktivit. Měli jsme dobrovolné vstupné, výtěžek z tomboly,“ přiblížil známý zpěvák.

Dalších dvacet tisíc ze svého předal po utkání malému Kryštůfkovi, který teprve nedávno ukončil léčbu zákeřné nemoci, Filip Novák. Syn Pavla Nováka a fotbalový reprezentant si letos tuto akci nenechal ujít, vloni se jí zúčastnit nemohl. Jak přiznal, hlavně první poločas mu dal zabrat.

„Jsem teď mimo sezonu, takže samozřejmě cítím únavu. Ten druhý poločas už byl takový unavenější, vydal jsem se v tom prvním,“ usmíval se obránce tureckého Trabzonsporu.

Nejlépe se mu hrálo s mladým vítězem poločasové soutěže. „Malý Adam si o poločase vystřelil výhru, tak dostal možnost zahrát si s námi, dal dokonce hattrick,“ dodal závěrem Filip Novák.