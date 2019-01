Olomoucký kraj /SESTAVA KOLA/ - Opět přinášíme výsledkový sumář kompletního fotbalového krajského přeboru, ve kterém najdete reportáže, statistiky i tolik oblíbenou sestavu kola.

Litovel uhájila vítězství nad Kralicemi

Drama připravili domácím fanouškům litovelští fotbalisté, kteří v krajském přeboru porazili v tabulce dotírající Kralice 2:1.

Bojovný zápas měl dva rozdílné poločasy. V tom prvním jednoznačně kralovali domácí a po zásluze odcházeli do šaten s dvoubrankovým náskokem. O první branku se postaral ve 29. minutě bezpečným proměněním pokutového kopu Pavel Kvapil. Brankář Kofroň, dosud paradoxně možná vůbec nejlepší muž jara z kralického mužstva, uklouzl a musel faulovat Zavadila.

Druhý gól přidal po pěkné kombinaci se Šromem ve 32. minutě Kratochvíl, který jemným obloučkem přehodil padajícího Kofroně.

Třetí hřebík do kralické rakve mohl po ideální nabídce od Zavadila přidat právě Šrom, ale míč poslal jen nad branku, což brzy po změně stran mohlo litovelské mrzet.

Aktivního Dostála fauloval brankář Procházka a Zdeněk Petržela z penaltového puntíku vrátil Kralice zpátky do zápasu jubilejním dvacátým gólem sezony.

Po hodině hry pak měli hosté velkou příležitost k vyrovnání. Růžičkovu jedovatou bombu Procházka nezkrotil, ale Zdeněk Petržela, který byl u míče jako první jej v tísni poslal mimo litovelské tyče. O chvíli později potom střílel nad branku z výborné pozice po přihrávce Zdeňka Petržely Dostál.

Rozhodnutí měl na kopačce dvacet minut před koncem Čep, ale na Kofroně po chytré uličce od Kvapila nevyzrál. A tak byl závěr pořádně nervózní.

Emoce vzplály hlavně po závěrečném hvizdu, když se nesmyslným hrubým faulem na Šilberského prezentoval Zdeněk Petržela. Karetnímu potrestání od sudího Štětky pak ale dost nepochopitelně unikl, podobně jako litovelský Kvapil, který přispěchal v roli mstitele.

„Těžko k utkání něco říkat. Je to pořád to samé. Vedli jsme dva nula a místo, abychom přidali před přestávkou třetí gól, tak si dáme ve čtyřicáté sedmé polovlastní a pak se klepeme až do konce,“ prohlásil po utkání trenér Litovle Roman Sedláček. „Myslím si ale, že jsme vyhráli zaslouženě. Soupeř hrál velmi dobře, agresivně, ale my jsme byli fotbalovější,“ dodal litovelský kouč.

Tatran Litovel - FC Kralice na Hané 2:1 (2:0) Branky: 23. P. Kvapil, 32. Kratochvíl - 47. Z. Petržela z pen. Rozhodčí: Štětka - Rýpar, Částečka. ŽK: Procházka, Planička, Zavadil, Kratochvíl - Dostál, R. Petržela. Diváků: 350.

Litovel: Procházka - Planička, Krátký, Jindra, Kopp (87. J. Kvapil) - P. Kvapil, Fišara, Kratochvíl, Šrom (68. Šilberský) - Čep (80. Pavlík), Zavadil. Trenér: Roman Sedláček.

Kralice: Kofroň - Trnavský, Dočkal, Šmíd, Liška - Kratina, R. Petržela, Růžička, Dostál - Z. Petržela, Lehký (68. Vybíhal). Trenér: František Jura.

Leština hrát nechtěla, ale musela

Leštinu dále sráží do kolen personální potíže a opět padla. V neděli doma utrpěla další debakl, když na hřišti připomínajícím oraniště podlehla Dolanům.

Domácí nastoupili bez řady opor, vypomoci museli dorostenci a hráči z béčka, v poli pak nastoupil i gólman Hajtmar. A v tomto složení na těžkém terénu zničeném silným lijákem Leština svému soupeři nemohla konkurovat.

„Chybělo nám hodně hráčů a protivník toho dokázal i na těžkém terénu využít, kombinačně nás hosté přehráli,“ konstatoval smutně vedoucí družstva Leštiny Radek Pelcl.

Přesto chybělo málo a málem se utkání nehrálo.

„Tráva byla po dešti opravdu v hrozném stavu a podle nás bylo hřiště neregulérní, nechtěli jsme hrát, ale Dolany trvaly na tom, aby se utkání uskutečnilo,“ prozradil dále k zápasu, jenž nakonec začal s menším zpožděním Radek Pelcl.

„Chtěli jsme hrát hlavně proto, že už je velký nedostatek termínů. Hrajeme ještě pohár a pokud vím, tak domácí taky. Takže bychom obtížně hledali, kdy zápas odehrát,“ vysvětlil kouč hostů Jiří Navrátil.

Jeho svěřenci rozhodli o svém jasném vítězství již během první části.

Poprvé se radovali v 17. minutě hry, kdy využili špatně zahraného ofsajd systému domácích. Leštinské akcie pak ještě více zmrazily dva slepené góly těsně před přestávkou inkasované po hrubkách obrany.

Definitivu přidali hráči Dolan krátce po zahájení druhého poločasu, když opět využili chybu soupeře. Domácí faulovali v šestnáctce a nařízenou penaltu hosté proměnili. „Myslím, že jsme byli jasně lepší a zaslouženě vyhráli,“ konstatoval kouč vítězů Navrátil.

Jen malou náplastí pro Leštinu byl čestný gól ze 78. minuty, kdy rychlou kombinaci zakončil po přihrávce Jana Volka střídající Jan Smékal. „To je asi jediná věc, která nás po zápase mrzí, že jsme Benčíkovi nepomohli k osmé nule. Jinak ale musím kluky za výkon pochválit,“ usmál se Navrátil.

Sokol Leština – FC Dolany 1:4 (0:3) Branky: 78. Smékal - 17. Duda, 43. Pavlíček, 44. Penc, 51. Štrbík (p.k.). Rozhodčí: Caletka – Klíma , Jílek. Diváků: 150.

Leština: Janků – Hobler, Janhuba, Neumann, Martínek – Hajtmar, T. Janíček, Kalous, Němec (65. Grau) – J. Volek, Barvíř (46. Smékal). Trenér: Evžen Hampl.

Dolany: Benčík – Horák, Penc, Pospíšil, Václavík – Valenta (72. Novák), Bergmann (60. Smolák) – Pavlíček, Štrbík, Sekel – Duda (65. Dlabal). Trenér: Jiří Navrátil.

Střelnice ve Štítech: Ústí inkasovalo sedmkrát

V předchozích zápasech byla největším problémem fotbalových Štítů koncovka, naposledy však dost překvapivě deklasovaly na domácím hřišti sedmi góly celek Ústí.

Zápas sice začal pro domácí podobně jako ty předešlé, když v úvodu zazdili hned tři tutovky, potom si ale otevřeli střelnici.

„Dnešní zápas se nám prostě povedl a začalo nám to tam konečně padat,“ prozradil spokojeně trenér Štítů Martin Hoško.

V 19. minutě otevřel skóre Janků, chvíli po něm zvýšil Dus. Přesně po půl hodině pak domácí přidali třetí trefu, když po faulu na Čecha proměnil Verner penaltu.

Sám faulovaný hráč byl později hrdinou dalších okamžiků, když postupně i díky další penaltě zkompletoval hattrick.

Sedmý úder přidal hostům střídající Doležel po akci Lakomého, který společně s Čechem patřil mezi nejlepší domácí hráče utkání.

„Většinu zápasu jsme měli hru pod kontrolou a soupeři jsme toho příliš nedovolili. Nějaké šance si vytvořil jen v první půli. Přesto dlouho jsme byli i při našem vedení docela nervózní. Řadu předchozích zápasů jsme také dobře rozehráli, ale v závěru jsme výsledek ztratili. Definitivně nás tak uklidnil až pátý gól,“ konstatoval Hoško.

Štíty přesto může trochu mrzet pokažený konec duelu, když v 86. minutě neuhlídali domácí rohový kop soupeře a z dorážky hosté vsítili čestný úspěch, kterým smazali čisté konto gólmana Martina Gruntoráda.

Ani to ale nezlepšilo náladu trenérovi Bušinovi, který po utkání odbyl novináře vše říkající větou: „K výkonu družstva v průběhu zápasu se raději nebudu vyjadřovat.“

Sokol Štíty – Sokol Ústí 7:1 (4:0) Branky: 19. Janků, 21. Dus, 30. Verner (p. k.), 36., 50. z pen. a 78. Čech, 81. Doležel – 86. Pecha. Rozhodčí: Tomeček – Křepský, Pěček. Diváků: 150.

Štíty: Gruntorád – Šponar, Prokop, Šlesinger, Verner – Janků (73. Doležel), Dus (78. Smrčka), Nýdecký, Lakomý – Čech, Odstrčil. Trenér: Martin Hoško.

Ústí: Bernkopf - Plesník, Sencovici, Smolka, Bagár (73. Pecha) - Rebenda, Skácel, Páleník, Ševčík - Juřica, Škuta. Trenér Vojtěch Bušina.

Jeseník i díky Pavelkovi urval bod s Přerovem

Fotbalisté Jeseníku přerušili nepříjemnou šňůru šesti porážek v řadě a v sobotu doma proti Přerovu vyválčili hodně cenný bod, když o poločase prohrávali již dvoubrankovým rozdílem.

Hned v 8. minutě se hosté dostali do přečíslení a Kašpárek střelou ze šestnáctky otevřel skóre. Těsně před přestávkou pak Přerov z rychlého protiútoku tři na dva udeřil podruhé. Úspěšným zakončovatelem byl opět Kašpárek.

„V první části jsme úplně vyhořeli. Protivník byl jasně lepší. Proto jsme byli nuceni o přestávce udělat několik změn v sestavě a jsem rád, že se kluci dokázali ještě hecnout. Do druhého dějství jsme vyběhli na trávník jako úplně jiné mužstvo,“ prozradil úvodem jesenický trenér Ladislav Krobot.

Aktivní hra domácích slavila úspěch v 60. minutě, kdy po přihrávce Plháka snížil kanonýr Pavelka a vrátil domácí zpět do zápasu. Za necelou čtvrt hodinu pak vybojoval Zykmund míč pro Plháka a předchozí nahrávač se rázem proměnil ve střelce – 2:2.

Také po vyrovnání se Jeseník tlačil dopředu, jenže v době svého největšího tlaku nezachytil ojedinělý útok soupeře a v 81. minutě Přerov po přihrávce Gřešáka a chladnokrevném zakončení dorostence Zatloukala, který kličkou obešel i Jaroše, opět vedl.

„Tohle byl hodně nepříjemný moment a musím říct, že jsem po něm příliš nedoufal v bodový zisk. O to více si potom cením toho, že mužstvo i v této situaci ještě zabojovalo a podařilo se nám znovu vyrovnat. Vzhledem k vývoji utkání je pro nás tento bod nesmírně cenný. Naši hráči si dokázali, že umí hrát fotbal a na hřišti nakonec odevzdali maximum,“ doplnil Ladislav Krobot.

Konečný výsledek 3:3 zařídil v 83. minutě svým druhým gólem v utkání Tonda Pavelka, který se dostal až za obranu hostů a povedeným lobem překonal přerovského gólmana.

„Vzhledem k vývoji a k průběhu první půle jsem s bodem nespokojený. Měli jsme šance i na zvýšení skóre, které jsme však nedali, a to se nám pak v závěru vymstilo. Body jsem ztratili též kvůli hrubým chybám v obraně,“ zhodnotil utkání ze svého pohledu kouč Přerova Zdeněk Novák.

FK Jeseník – 1.FC Přerov 3:3 (0:2) Branky: 60. a 83. Pavelka, 72. Plhák – 8. a 39. Kašpárek, 81. Zatloukal. Rozhodčí: Vičar – Molík, Vachutka. Diváků: 60.

Jeseník: Jaroš – Harazin, Zykmund, Cundrla, Skoupil – Woitek (84. Nepožitek), Juriš, Mravec, T. Glac (46. Chovan) – Plhák (82. Kysela), Pavelka. Trenér: Ladislav Krobot.

Přerov: Bělík - Holub, Mrázek, Hýbner, Hrabal - Bernard, Pola, Schlehr, Gřešák - Kašpárek, Machač (75. Zatloukal). Trenér: Zdeněk Novák.

Bělotín došel k důležité výhře více než snadno

V utkání mužstev ze spodní části tabulky se tak, jak je již letos tradicí, hrálo se za stálého deště a na těžkém terénu.To ale nezabránilo domácím, aby jasně svého soupeře přehráli.

Z úvodního tlaku domácích branka nepadla. Přímý kop Březíka z 25 metrů skončil nad a rychlý brejk Šatánka brankář Romanovský srazil na roh.

Ve 12. minutě z vyložené pozice hlavičkoval nad Biskup.Gól vstřelili Bělotínští až ve 20. minutě. Kozák uvolnil na křídle Březíka a jeho přesná střela o tyč znamenala vedení. V 32. minutě po faulu na Šatánka následoval přímý kop z 20 metrů a sám faulovaný hráč střelou přes zeď navýšil vedení domácích.

Jedinou příležitosti hostů byl přímý kop Barčíka z půlky hřiště, který proskákal před branku Majerského, ale ten včasným zákrokem tuto šanci zlikvidoval. Do šaten odcházeli domácí s třígólovým vedením. V 44. minutě po kombinaci Šatánka s Březíkem poslední jmenovaný středem z hranice šestnáctky zaznamenal svůj druhý gól.

Stejný obraz hry přinesl i poločas druhý.Domácí útočili a hosté pouze bránili. V 75. minutě Kozák uvolnil ve středu hřiště Šatánka a ten nedal z brejku hostujícímu gólmanovi šanci.V 78. minutě po faulu následoval pokutový kop, ale nedůraznou střelu Novosada Romanovský vystihl a uchránil hostující fotbalisty od páté branky. Domácí si ovšem i tak připsali do tabulky tři body a opustili předposlední místo tabulky.

„Musím kluky pochválit, zahráli velice dobře. Celkem i kombinovali, což bylo na těžkém terénu nesmírně složité. Nevypustili jediný balon, byli lepší než soupeř a zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl k zápasu domácí trenér Martin Nešťák.

Sokol Bělotín – FC Hněvotín 4:0 (3:0) Branky: 20. a 44. Březík, 32. a 75. Šatánek. Rozhodčí: Straka – Molík, Štětka. Diváků: 100

Bělotín: Majerský - Haluzík, Bočan, Janovský, Eleš, Biskup - (85. Ohnůtek), Hrazdil, Kozák, Březík - Novosad (80. Kainar), Šatánek (87. Celnar). Trenér: Martin Nešťák.

Hněvotín: Romanovský - Barčík (77. Filip), Zamykal, Chabičovský, (64. Fabiánek), Macourek, Skoumal, Urban, Pořízka, Keluc - Homola, Novák. Trenér: Radek Šindelář.

Určičtí fotbalisté zaměnili domácí prostředí za cizí a důležité body ztratili

Ani minulou neděli nebyl nadměrně namoklý fotbalový trávník v Určicích schopen přijmout kopačky aktérů plánovaného utkání, a tak se hrálo po dohodě na umělé trávě v Morkovicích.

Domácí prostředí určickému týmu chybělo a velmi potřebné body nezískal.

Kozlovičtí patří v nejvyšší krajské soutěži z hlediska výkonnosti k nadprůměrným týmům, před utkáním zaujímali v tabulce páté místo a z pohledu doposud získaných bodů velmi potřební Určičtí jedenácté.

Hráči obou soupeřů bojovali i s morkovickým terénem, na mokrém umělém trávníku unikal míč často mimo hrací plochu, kombinace vázla a střelecké šance byly k vidění pouze sporadicky.

Do chvíle, kdy se už značně blížily minuty přestávky, si vytvořila každá z obou stran gólové možnosti dvě, zůstaly ale nevyužity. Než ale rozhodčí první poločas ukončil, padla přece jen jedna branka. Šťastným střelcem byl určický Javořík, míč poslal do brankové sítě střelou podél brankáře z levé strany, z docela obtížného úhlu.

Dlouho se ale Určičtí z vedení neradovali. Už tři minuty po změně stran bylo zásluhou Kaďorka vyrovnáno a už v 52. minutě dal Stržínek na 1:2. Do konce střetnutí pak usilovali určičtí fotbalisté o zisk alespoň jediného bodu, ale marně.

„Ve druhé části hry jsme chtěli na jednogólovém vedení stavět a hrát pozornou obranu,“ vracel se k prohranému duelu trenér TJ Sokol Určice Svatopluk Kovář. „Velmi brzy bylo ale vše jinak, než jsme se stačili po přestávce zkoncentrovat, vedli naopak Kozlovičtí. Náš výkon byl velice šedý, světlejší okamžiky měl jen Hatle a víc snad nikdo. Máme vinou počasí velmi ztížené i tréninkové podmínky a potom to takto vypadá. Nakonec jsme v tomto utkání nezískali ani bod a v soutěži jsme si situaci velmi zkomplikovali. O klidném závěru si tak už můžeme nechat jenom zdát. Nyní je třeba, aby si vážnou situaci naši hráči plně uvědomili a ve zbývajících zápasech zmobilizovali veškeré síly i um. Zejména v utkáních s Bělotínem, Hněvotínem a Želatovicemi.“

To kozlovický trenér Kamil Štěpaník mohl být po utkání daleko spokojenější: „Hráčům jsem o poločase říkal, že se nám už několikrát podařilo otočit nepříznivý stav a že musí nadále bojovat. Vzali si to k srdci a během pěti minut jsme otočili stav utkání v náš prospěch. Ve druhé půli jsme měli dalších snad pět brejků, které mohly skončit brankou, ale nestalo se tak. S výkonem jsem samozřejmě spokojený. Kluci k tomu přistoupili zodpovědně a po týmovém výkonu jsme vyhráli.“

TJ Sokol Určice – FK Kozlovice 1:2 (1:0) Branky: 45. Javořík – 48. Kaďorek, 52. Stržínek. Rozhodčí: Boček – Vičar, Vachutka. Diváků: 50.

Určice: Nejezchleb – Dokoupil, Ullmann, Žáček, (68. Mlčoch), Kocourek – Havlena (63. Hochman), Škoda, Svozil, Javořík – Hatle, Los. Trenér: Svatopluk Kovář.

Kozlovice: Mánek - Stokláska, Stržínek, Šolín, Mackovík (74. Dicuia) - Kaďorek, L. Dohnal, J. Dohnal, Matula - Kocfelda, Kuba (90. Král). Trenér: Kamil Štěpaník.

Šternberk padl v Holici a jeho situace už je vážná

Hned několik tvrdých ran dopadlo v posledním týdnu na fotbalisty Šternberka. Nejprve přišli o zraněného kapitána Tomáše Frieba, jemuž koleno vystavilo stop do konce sezony. V neděli pak prohráli Šternberští na půdě holického béčka, což v součtu s ostatními výsledky v krajském přeboru i v divizi pořádně zkomplikovalo jejich situaci v boji o záchranu.

S absencí stopera Frieba se ještě svěřenci trenéra Jaromíra Nováka dokázali vypořádat, daleko hůře se srovnávali s umělou trávou, na které se nakonec utkání hrálo.

„V zimě trénujeme na umělce v Uničově a ta se nedá s touto holickou vůbec srovnat. S nezvyklým terénem jsme se vyrovnávali daleko hůře než domácí,“ konstatoval smutně trenér Šternberka. „I přesto si myslím, že jsme neodehráli tak špatný zápas, jak napovídá skóre,“ doplnil.

Šternberk provázela smůla během celého utkání. Nejprve těsně před poločasem inkasoval po rohovém kopu z hlavy Schinnecka. Brzy po přestávce to bylo 2:0. Jeden z bránících šternberských fotbalistů napálil při odkopu Smékala do kolena a míč se obloukem snesl za záda brankáře Nováka.

„Do tohoto stavu to byl hodně vyrovnaný zápas, vůbec ne tak jasný, jak podle výsledku vypadá,“ říkal trenér domácích Milan Nekuda. „ I nám dělal velké problémy přechod na umělku. Pokazili jsme velké množství přihrávek, ale nakonec jsme se s tím vyrovnali asi lépe než soupeř,“ doplnil.

Když přidal z penalty Martin Krejčí třetí branku nebylo co řešit. „K penaltě vůbec nemuselo dojít. Kymlička skutečně fauloval, ale celé situaci předcházel naprosto otočený roh,“ litoval Novák.

Šternberk pak inkasoval ještě jednou, když se z dorážky prosadil Tomáš Krejčí. Hosté už pouze korigovali zásluhou Sklenáře, který z trestného kopu nedal Pavelkovi v brance žádnou šanci.

Situace Šternberka je nyní po vítězstvích Bělotína i Štítů poměrně vážná. V divizi totiž mají nakročeno k sestupu také Velké Losiny a Hranice, takže I. A třída nejspíš bude čekat na více než jeden či dva týmy.

„Vypadá to bledě. Museli bychom se dostat až někam k Určicím, abychom měli jistotu, že nespadneme. Dolů mohou jít klidně tři nebo i čtyři týmy,“ ví dobře Novák.

„Na druhou stranu, když jsme se bavili o naší situaci v zimě, tak nikdo nepředpokládal, že se dokážeme takhle dotáhnout. Uvidíme, jak to bude vypadat, možná už se budeme připravovat na příští sezonu, protože zejména kvůli výsledkům vyšších soutěží je naše záchrana spíš teoretická,“ dodal Novák.

1. HFK Olomouc B – FK Šternberk 4:1 (1:0) Branky: 44. Schinneck, 52. Smékal, 63. M. Krejčí z pen., 76. T. Krejčí – 90. Sklenář. Rozhodčí: Běhal – Machala, Křepský. Diváků: 50.

HFK B: Pavelka – Smékal, Čučka (46. Vacek), T. Krejčí, Vykydal – Svozil, Schinneck (46. Rockwood), Čižmar (60. Schwarz), Bahounek – Grézl, M. Krejčí. Trenér: Milan Nekuda.

Šternberk: Novák – Havlík, Kymlička (67. Sklenář), Mudrák, Šlížek – Šogor (65. Běhal), Valtr, Hlaváček, Tomanec (52. Coufal) – Šrámek, Jurečka. Trenér: Jaromír Novák.

PŘÍŠTÍ KOLO SO, 16.30: Mohelnice – Štíty, Šternberk – Litovel, Kralice – Jeseník, Přerov – Leština, Hněvotín – Kozlovice

NE, 10.00: Ústí – HFK B. 16.30: Želatovice – Určice, Dolany – Bělotín

STŘELCI 20 - Z. Petržela (Kralice)

18 - Navrátil (Mohelnice)

16 - Čech (Štíty)

12 - Hlaváček (Šternberk)

11 - Koutný (Přerov), Juřica (Ústí), M. Krejčí (HFK B)

BRANKÁŘI 7 - Romanovský (Hněvotín), Večeř (Mohelnice), Benčík (Dolany)

6 - Nejezchleb (Určice), Schertler (Štíty/Litovel)

5 - Kofroň (Kralice), Aleksijevič (HFK)

