Hanáci svého slavného soupeře velice dlouho drželi na gólovém řetězu. A to až do 59. minuty, kdy se poprvé prosadil Yunus Akgün. „Náš výkon byl podle mě výborný v prvním poločase. Před kluky klobouk dolů, předvedli perfektní výkon. Hráli jsme s Galatasaray prakticky vyrovnanou partii. Dařily se nám věci, které trénujeme. Naše příprava už není jen o běhání a kondiční přípravě, zařazujeme do ní prvky, které chceme přenést do ligy,“ soudil gólman Matúš Macík.

O pouhých šest minut později navázal na úvodní Akgünovu branku Francouz Bafetimbi Gomis, čímž v podstatě rozhodl o tom, kdo odejde ze hřiště jako vítěz.

„Myslím si, že většinou se dá něco dělat. Ale první gól… soupeř to trefil pěkně do víka. S tím jsem nemohl dělat nic. Mrzí mě druhý gól, protože míč jsem měl na ruce. Pokud bych ho trefil trochu lépe, šel by mimo bránu,“ popsal slovenský brankář inkasované góly ze svého pohledu.

Důstojná prohra. Kde viděl Jílek největší rozdíly mezi Sigmou a Galatasaray?

Turecký doping

Ještě tady však byl ještě jeden faktor, který soupeřům Sigmy během zápasu dopomáhal k lepším výkonům. Tím faktorem bylo neúnavné povzbuzování tureckých fanoušků za jednou z branek. Shodou okolností se zrovna jednalo o tu, která v druhém poločase připadla olomouckému celku.

„Takovou atmosféru mám hodně rád. Ať jsou to naši fanoušci, nebo cizí. Je to lepší, než hrát před tichým stadionem. S atmosférou jsou zápasy více fotbalové. Více si je pak užívám,“ tvrdil Šíp a Macík mu přizvukoval: „Je to vždy lepší, když jsou na stadionu nějací lidé. V tomto utkání jsem měl pocit, jako by šlo o ligový zápas. Fanoušci Galatasaraye povzbuzovali prakticky od rozcvičky, takže jsem si to užíval od první chvíle na hřišti.“

Kouč Derco o Kuvajtu: Chci cup. Ramadán omezoval, ale musíte se přizpůsobit

Nyní už mužstvo kouče Jílka míří k páteční ligové generálce, kterou odehraje proti dalšímu tureckému soupeři Sivassporu. Utkání se odehraje v rakouském Lafnitzu od 18.00. V sobotu 30. července ho pak už čeká ostrý start ligy, v rámci kterého změří v Ostravě síly s domácím Baníkem.