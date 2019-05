Vstupenky na obě utkání se dají nakupovat na internetových stránkách www.vstupenkyfotbal.cz a jsou rozděleny do tří cenových kategorií – nejlevnější vyjdou na 290 korun, prostřední na 490 korun a nejdražší na 690 korun.

Ceny platí jak pro olomoucký zápas, tak pro duel s Bulhary 7. června v Praze. Zároveň si každý fanoušek může zakoupit maximálně šest vstupenek na jedno utkání.

Fanoušci, kteří navštívili březnový přátelský zápas s Brazílií mohou uplatnit dvacetiprocentní slevu na oba zápasy.

„Už dříve jsme avizovali, že touto slevou chceme poděkovat fanouškům za podporu právě v zápase proti Brazílii. Do Edenu přišlo přes devatenáct tisíc diváků, což byla nejvyšší domácí návštěva za posledních dvacet let. Věřím, že fanoušci ve velkém počtu podpoří reprezentaci i proti Bulharsku a Černé Hoře,“ řekl předseda FAČR Martin Malík.

Část výtěžků pro Kapku naděle

Ten také avizoval, že část výtěžku z obou zápasů poputuje na některý z projektů charitativní organizace Kapka naděje. Během reprezentačního srazu také hráči navštíví pacienty v nemocnici v Motole.

„Jsem rád, že zápasy reprezentace budou pomáhat dobré věci. Nejen proto doufám, že na Letné i v Olomouci bude co nejvíc fanoušků. Tak jako v březnu v Anglii a doma proti Brazílii. My naše příznivce budeme chtít potěšit dobrými výkony i výsledky. Budou to pro nás možná klíčová utkání celé kvalifikace,“ doplnil trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Jeho mužstvo nezačalo kvalifikaci nešťastněji. V Anglii na stadionu ve Wembley utrpělo debakl 0:5. I proto jsou následující dva domácí zápasy pro tým velmi důležité.

Do Olomouce se reprezentace vrací po pěti letech. Naposledy zde odehrála přípravný zápas s Rakouskem pod vedením kouče Pavla Vrby (1:2). Branku českého výběru tehdy vstřelil olomoucký odchovanec Tomáš Hořava.

Poslední kvalifikační zápas hostil Andrův stadion v březnu 2013, kdy se hrálo o MS v Brazílii, a Češi v něm podlehli Dánsku 0:3.