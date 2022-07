OBRAZEM: Vogl odmítl hattrick proti Sigmě, nedal penaltu: Nechtěl jsem to hrotit

/FOTO + VIDEO/ Nastoupil na levém kraji zálohy a byl kousek od prvního hattricku v dresu Kozlovic, i když „pouze“ v přípravném utkání proti osmnáctce Sigmy Olomouc. Jan Vogl v závěru domácího duelu neproměnil penaltu a odmítl tak dosažení cenného milníku. „To už jsem nechtěl hrotit. Byly by to další peníze do kasy, uvidíme, co další přáteláky,“ smál se po zápase.

Neproměněné penalty Kozlovic proti Sigmě Olomouc U18 | Video: Deník/Ivan Němeček