Přerované trénují o týden déle, což se projevilo. Poprvé měli možnost vyzkoušet také potenciální posilu. Nigerijec Bassey ale v těžkých mrazivých podmínkách trenéra Rojku nepřesvědčil.

„Říkal mi, že hrál první nigerijskou ligu. Volal předsedovi, který mi dal kontakt, pobavili jsme se. Hrál druhý poločas. Musím říct, že to mám v oku a většinou poznám, jestli na naši úroveň stačí nebo ne. Koordinačně to nebylo ono, bylo to málo. Asi se s ním rozloučíme,“ prozradil David Rojka.

Jinak byl s utkáním spokojen. „Mohlo to skončit vyšším rozdílem. Jsme v přípravě dál než Brodek, rozdíl tam byl markantní. I tak jsem ale spokojen, a to s celým průběhem přípravy. Byl to pro nás první přípravný zápas, kluci k tomu přistoupili dobře,“ chválil.

„Mám z toho dobrý pocit. Mladí ale přesto zkušenější hráči, kteří by mančaft měli táhnout, Kašpar, Mirvald nebo Repček, pracují skvěle na tréninku, což předávají ostatním. Má to spád, intenzitu, což šlo vidět i dnes,“ je David Rojka spokojen také s dosavadním průběhem zimního drilu.

Do tréninku by navíc měli v Přerově naskočit dva nebo tři hráči třetiligových Kvítkovic, ze kterých by se mohla vyklubat potenciální posila a náhrada za zkušeného středopolaře Matušíka, který v týmu skončil.

Přetahovaná s Hranicemi? Posila se musí rozhodnout. Chtějí Kozli postup?

1. FC Viktorie Přerov – FK Brodek u Přerova 6:2 (2:0)

Branky: Kašpárek 3, Repček 2, Kratochvíl – Drobný, Omelka z pen.

Přerov: Václavíček – Kratochvíl, Vařecha, D. Kuča, Řezník – Kocian – Repček, Kytlica, Mirvald, Caletka – Kašpárek. Střídali: Mikeš, F. Kuča, Pistovčák. Trenér: Rojka.

Brodek u Přerova: Šarman – Šebesta, Omelka, Glauder, Zedek – Bogdaň – Mlčoch, Složil, Kudlička, Štěpánek – Krátký. Střídali: Bělík, Chytil, Drobný, Pavelka. Trenér: Chuda.