„Přerov nás ale obzvlášť ve druhém poločase mačkal. Nemyslím si, že si zasloužil prohrát 1:3. Chci jim každopádně poděkovat, že přijeli a mohli jsme si zahrát s dalším divizním mančaftem. Hodnotím to pozitivně, vyhráli jsme, kluci si hlavně zaběhali a dohnali fyzičku, byl to náročný zápas,“ ohlížel se domácí trenér Jiří Jemelka.

O jedinou branku Přerova se na konci první půle postarala posila Viktorky právě z Želatovic, středopolař Tomáš Matušík. Snižoval na 1:2.

„Prohráváme 0:2 a špatně se to pak honí. Není to poprvé. Pak se chceme nadechnout, vypadalo to, že jsme v tlaku. Ve druhém poločase jsme hráli víc na balonu než soupeř, ale chyběla nám kvalita v koncovce. Nedali jsme gól,“ kroutil záložník hlavou.

Želatovice tak mohly v závěru po brejku pečetit svou výhru Braunem. „Škoda, Želatovice byly nahecované, chtěly vyhrát, je to derby. Chybí nám kvalita v zakončení, taky jsem tam měl nějaké další šance. Mohli jsme to otočit,“ dodal Tomáš Matušík.

Ten přišel do Přerova na začátku letní přípravy a vypadá to, že bývalá opora Želatovic ve 29 letech okusí úroveň divizního fotbalu.

„Řekl jsem si, že je to jedna z posledních příležitostí to vyzkoušet. V tréninku vše vypadá dobře. Kluci makají, chceme všichni. Musíme to ale prodat v zápasech,“ uvědomuje si Matušík.

A s čím tedy do Viktorky přichází? „Určitě se v Přerově chtěl hrát vrch. Přátelské zápasy jsou něco jiného než mistráky. Vůbec nevím, co od toho očekávat. Trošku doufám, že budeme hrát spíš nahoře,“ přeje si.

Středeční duel každopádně ukázal, že Přerované budou těžko kompenzovat ztráty po odchodech opor Bernarda či Kaďorka.

FC Želatovice – 1. FC Viktorie Přerov 3:1 (2:1)

Branky: 11. Rychlík, 20. Skopal, 88. Braun – 40. Matušík.

Želatovice: Čech – Zehnálek, Rybka, Krejčíř, R. Goldemund – Rychlík, Dlouhý, Mohapl – T. Čtvrtníček, Skopal, S. Jemelka. Střídali: Klimek, Král, Braun, Vo. Koplík. Trenér: Jiří Jemelka.

Přerov: Bělka – Janský, Kuča, Javora, Řezník – Kocian, Mirvald – Kratochvíl, Zimčík, Matušík – Otáhal. Střídali: Kuba – Nezval, Kytlica, Masný, Blažkovský. Trenér: David Rojka.