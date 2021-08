Soupeř ze sousední divizní skupiny F, který úvodní kolo soutěže venku vyhrál a v předkole MOL Cupu postoupil bez boje. To byla pro Přerov Polanka nad Odrou, očekával se tak vyrovnaný boj. Jenže středeční pohárové utkání vyšlo Viktorce (na rozdíl od divizní premiéry s Novými Sady) na jedničku. Domácí sestřelili soupeře pěti góly a slaví postup do 2. kola soutěže, kde už budou čekat i prvoligové celky.

Fotbalisté Přerova (v bílém) proti Polance nad Odrou. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Je to taková náplast za prohru s Novými Sady, pořád ve mně převládá zklamání. Ale dobře jsme se teď naladili. Já bych si ve druhém kole přál Baník Ostrava, přijeli by fanoušci, byla by to oslava fotbalu a pro Přerov svátek,“ pousmál se přerovský kouč David Rojka. „Hlavně je to motivace pro naše mladé kluky, že fotbal má nějaký smysl, viděli by, jak to funguje ve velkých klubech,“ dodal.