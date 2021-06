Přerované nestačili pouze na silný Prostějov. Kategorie U15 padla 1:4 a stejným poměrem nakonec dopadli hráči U13 tedy ročníků 2008 a mladších, přestože druhou půli ovládli 1:0 a předvedli velké zlepšení.

Návrat mladých fotbalistů z Přerova na trávníky se nicméně vydařil a po prvotním pocovidovém úpadku se i kondice pomalu zvedá.

„Kondiční problémy tam byly, přestože jsme pracovali individuálně. Kluci dostávali běhy, měli jsme kruhové tréninky on-line. Musím říct, že po tom, co přišli, to nebylo dobré. Úpadek je vidět, ale pomalu se do toho dostáváme,“ prozradil trenér kategorie U13 Lukáš Krejčíř.

Mládež bude pokračovat v přátelských utkáních, následovat budou i domácí turnaje. Muži Viktorky mají aktuálně volno a do procesu se vrací od června.

Utkání mládeže 1. FCV Přerov o víkendu:

Přerov U19 – Hranice (sobota 10.00)

Přerov U17 – Hranice (sobota 12.00)

Přerov U15 – Vyškov (sobota 14.00)

Přerov U14 – Vyškov (sobota 16.00)

Přerov U13 – Vyškov (neděle 10.00)

Přerov U12 – Vyškov (neděle 11.30)