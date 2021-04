Fotbalisté Přerova již minulý týden avizovali, že se všechny kategorie stoprocentně vrací na hřiště. A přes nové zákazy chtějí své slovo dodržet.

„1. FC Viktorie Přerov se důrazně ohrazuje proti způsobu komunikace nového ministra zdravotnictví. Celý rok sledujeme chaotická vyjádření vlády a jejích zástupců, nicméně jsme se snažili dodržovat nastavená nařízení tak, abychom neohrožovali zdraví našich dětí a jejich rodinných příslušníků,“ uvedl předseda přerovské Viktorky Břetislav Holouš v oficiálním vyjádření klubu.

„Zmatečná vyjádření pana ministra jsou však poslední kapkou. Jeho hraní si s naší důvěrou považujeme za plivnutí do tváře všem dětem a amatérským sportovcům,“ nešetří Holouš kritikou.

„Ministr zdravotnictví zničil důvěru mezi trenéry a jejich hráči. My jsme dětem, díky jeho slovům, něco slíbili a teď to nejsme schopni dodržet. Je to házení klacků pod naše nohy a devalvace naší práce,“ zmínil.

Viktoriáni se tak chtějí držet pravidla, že sliby se mají plnit. „1. FC Viktorie Přerov začíná trénovat za dodržení přísných bezpečnostních pravidel, jejichž součástí je i pravidelné testování,“ potvrdil Břetislav Holouš s vírou, že pondělní jednání vlády ještě situaci změní.

Zajímavou cestou by chtěli jít florbalisté FBC Hranice. Ti se na svém Facebooku ptají, jestli by se jejich členové zapojili do alternativní možnosti tréninku.

„Už jsme asi všichni věřili, že se konečně dáme do pohybu. Zase nás vláda nezklamala. V pátek byl on-line meeting více než stovky klubů spolu s vedením Českého florbalu o tom, jak budeme postupovat a rozjíždět sezonu. A v neděli je všechno jinak. Už dál nechceme čekat a přemýšlíme o tom, že rozdělíme venkovní hřiště na deset sektorů a začneme trénovat po dvojicích,“ píše se v příspěvku facebookové stránky FBC Hranice.