Oba týmy pojaly „pokoronavirové“ období rozdílně. Zatímco Přerov trénoval už od konce dubna a nyní měl za sebou třítýdenní pauzu, Lipová se do přípravy pustila až první týden v červnu. Avšak jede bez přestávky, což v pátek na hřišti v Alšově ulici v Přerově demonstrovala hlavně zabijáckou produktivitou.

„Chtěli jsme si dát začátkem července týden pauzu, ale zjistili jsme, že na tom nejsme tak dobře fyzicky. Takže jedeme dál až do soutěže,“ vysvětlil trenér hostů Pavel Růžička.

Přerované mohli litovat školáckých chyb v defenzivě, které soupeř nekompromisně trestal. Viktorka sice třikrát srovnala skóre, poslední slovo ale přeci jen v nevýrazném druhém poločase měla Lipová.

„Bereme to jako přípravu, ale Přerov je určitě kvalitní tým z kvalitní soutěže, je to pro nás dobrý výsledek,“ pochvaloval si Pavel Růžička.

Jeho tým v Přerově ukázal, že coby nováček krajského přeboru rozhodně v soutěži nebyl jen do počtu. Naopak, po podzimu Lipové patřilo čtvrté místo tabulky. „Byli jsme nad míru spokojeni. Podzimní sezona nám vyšla nadprůměrně. Nevím, jestli bychom na jaře čtvrté místo obhájili,“ zamyslel se kouč bývalého účastníka MSFL.

Trenér Přerova: Musíme si to vyříkat

Viktorka na rozpálené hřiště v pátek vyběhla po dvou trénincích po třítýdenní pauze. A ke spokojenosti měl asistent trenéra Pavel Koral daleko. „První půlku bych hodnotil ještě kladně, udělali jsme tři hrůzostrašné chyby v obraně. Ve druhém poločase jsme se po prostřídání vůbec nedostali do hry,“ kroutil hlavou Koral, který tentokrát byl na lavičce Přerova sám, hlavní trenér Rojka totiž užíval dovolené.

„Musíme si to v šatně vyříkat, protože některý přístup hráčů se mi vůbec nelíbil. Ten výkon neodpovídal tomu, na co máme,“ měl jasno Koral.

Viktoriány tak nyní čeká tvrdá dřina. Tréninky čtyřikrát týdně plus přátelská utkání. „Bude to teď takový trošku větší dril a budeme víc pohromadě. Ta pauza po třech týdnech se projevila,“ doplnil Pavel Koral.

Přerované během letní přípravy letos přišli i s jednou novinkou. Tou bude jóga. „Domluvili jsme se s trenérem Rojkou, že bychom mohli zkusit něco změnit. Každé pondělí bude jóga s paní z Prostějova,“ prozradil Koral.

Přerovanům v pátek chyběli někteří hráči v čele s posilou a tvůrcem hry Martinem Bernardem, soupiska pro nový ročník by ale měla být beze změn od přátelských duelů po koronavirové pandemii. „Kádr máme dobrý. Dnes se to neprojevilo. Chyběli tři hráči, to ale nemůže ovlivnit naši hru,“ uzavřel Pavel Koral.

1. FC Viktorie Přerov – SK Lipová 3:4 (2:3)

Branky: Chuda, Jaich, Koryčan – Obruča 3, Fialka.

Přerov: Kuba – Jaš, Kuča, Bogdaň, Kratochvíl – Kaďorek, Kocian, Mirvald, Masný – Jaich, Chuda. Střídali: Koudelka, Javora, Bielko, Zimčík, Koryčan, Otáhal, Blažkovský. Trenér: Pavel Koral.

Lipová: Holásek – Žilka, Milar, Takáč, Musil – Luža, Palla, Horák, Jamrich – Hrušák, Obruča. Střídali: Výmola, Fialka, Dostál, Přikryl. Trenér: Pavel Růžička.