Sobotní dopoledne tak na stadionu v Sokolské ulici patřilo v ne zrovna přívětivých podmínkách dvanáctiminutovým běhům po atletickém ovále. Ten absolvovali hráči po dvojicích, aby neporušovali platná nařízení. To vše pod dohledem trenérů Rojky s Koralem.

„Strávím tady dneska asi tři hodiny. Máme daný harmonogram, bude to náročné i pro mě, nejen pro kluky. Ale museli jsme to řešit takto. Jsem taky rád, že se uvidíme po delší době,“ řekl David Rojka s teplým čajem v ruce na zahřátí.

„Uvidíme, jak na tom kluci jsou. My jsme končili někdy v polovině prosince, předtím jsme stihli nějaké přáteláky, za což jsem rád. Pak hráči dostali nějaké udržovací plány, které, doufám, že plnili,“ dodal hlavní kouč.

Ten si tak ověřil, jak na tom hráči po pauze fyzicky jsou. Tříkilometrový limit ovšem Viktoriáni většinou nesplnili. Až na světlé výjimky.

„Spokojen jsem tak napůl, někteří překvapili, někteří zklamali, ale bylo to v rámci možností. Za dva týdny si to zopakujeme,“ věří David Rojka, že za 14 dní uvidí zlepšení. Po sobotním testu totiž hráči vyfasují další individuální plány.

TRÉNINKY JEN S NEGATIVNÍMI TESTY

„Vidím to tak na dva týdny. Budu jim posílat tréninky na každý den zvlášť. Za nějakých podmínek bych chtěl od 25. ledna trénovat normálně. Vypadá to ale, že bez antigenních testů to nepůjde,“ myslí si David Rojka.

„Viděl jsem nějakou tabulku od ministerstva, která by měla v týdnu vyjít. Trénování by mělo probíhat pouze po testování hráčů. Vyhlídkově se bez testů neobejdeme a myslím, že to tak bude nastavené. Já bych chtěl i za tohoto předpokladu trénovat,“ řekl přerovský lodivod s tím, že od předsedy klubu Břetislava Holouše dostal směrem k případným společným tréninkům od 25. ledna zelenou.

„Vláda bude ve středu jednat o přechodu na čtvrtý stupeň PSA, pak bychom podle oné tabulky mohli normálně trénovat,“ zmínil David Rojka.

Teď už jen vyřešit zdánlivou maličkost – samotné testování.

„Volal jsem si s trenérem volejbalistek Radimem Vlčkem, zjišťoval jsem si, jak to tady mají. Dojíždí za nimi firma z Hustopečí jednou týdně, vždy dva dny před zápasem. Teď by testy za hráče měla platit pojišťovna. Taky je možnost, že každý hráč se bude testovat sám,“ nastínil kouč.

Co se týče kádru přerovské Viktorky, ten by měl zůstat beze změn. Jediný otazník visí nad případným odchodem Miroslava Jaše do Rakouska. „Nikdo by neměl odejít, posily jsme zatím nehledali. Nikdo neví, co bude, doba je taková, jaká je,“ uzavřel David Rojka.