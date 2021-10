Nejlepší střelec olomoucké Sigmy v minulém ligovém ročníku Pablo González může klub v blízké budoucnosti opustit. Smlouva mu končí v létě, odejít by ale mohl už v zimní přestávce.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

„Jednáme od května. Ví, že máme eminentní zájem. Ale cítím z něj, že ho to táhne do jiné destinace. Tím jsou dané i jeho požadavky. Momentálně jsou nastavené tak, že to nevede ke zdárnému konci. Finančně jde o sumy, které Sigma nemůže a ani nechce splnit,“ řekl v podcastu Minář k jednáním s autorem sedmi branek z minulé sezony.

„Těžko může mít jeden hráč dvakrát takový plat než zbytek týmu. Máme mantinely, ve kterých se pohybujeme,“ doplnil sportovní ředitel. „Nikdy to není úplně spravedlivé, protože se smlouvy uzavírají za jiných podmínek. Z jeho strany je to ale postavené tak, abychom se nekázali dohodnout. Klub už udělal několik kompromisů, on ale kompromisy nechce,“ uvedl Minář.

Pablo přišel do Olomouce v září 2019 krátce před koncem přestupního termínu z Dukly. Za Sigmu odehrál 69 zápasů a vstřelil 10 branek. Podle Mináře není vyloučeno, že se v červnu 2022 s Olomoucí rozloučí. „Myslím, že po sezoně odejde. Může se ale stát že odejde už v lednu,“ prohlásil otevřeně.

V podcastu však byla řeč i celé řadě dalších témat. Třeba o tom, jak se to má se zájmem klubů o talentovaného Kryštofa Daňka. Nebo proč by Sigma ráda měla B-tým ve druhé nejvyšší soutěži.

Minář nechal nahlédnout i do svého soukromí a leckoho asi překvapí, u čeho relaxuje. „Když potřebuju vypnout, tak přepínám programy v televizi. Jsem seriálový. Různé Ulice a Ordinace jsou moje,“ pobavil.

