V říjnovém (posledním letošním) utkání I. B třídy ze vzduchu efektně trefil míč nůžkami přímo do horního růžku soupeřovy brány a pomohl tehdy svému týmu k jasnému vítězství 5:1.

A pro zajímavost ještě dodejme, že necelé čtyři hodiny předtím visel ve vzduchu v Havířově, kde v rámci svého civilního povolání zapojoval dráty vysokého napětí.

ODKAZ NA VIDEO S PARÁDNÍM GÓLEM ZDEŇKA VARGY: https://www.facebook.com/watch/?v=870409076832061

„Do vápna letěl prudký centr, měl jsem dobrou náladu a tak jsem si řekl, že zkrátka zkusím takové zakončení a padlo to tam. Ale asi by to dal každý, jde jen o myšlenku nebát se a skočit do toho,“ vrátil se s úsměvem ke své ukázkové gólové situaci z letošního podzimu Zdeněk Varga.

Po zápase jsme to pěkně zapili

Trefu hostů, která by se neztratila ani ve znělkách sportovních pořadů, pak ocenila dokonce i domácí Ruda. Jako první však žulovskému fotbalistovi samozřejmě gratulovali přímo na hřišti jeho spoluhráči.

„Hned mi říkali, že v lize by to byl gól desetiletí, byli nadšení. Já jsem ale celý moment v tu chvíli popravdě ani moc neprožíval. Byl jsem hlavně rád, že jsem se na závěr sezóny trefil, hned potom totiž všechny nižší soutěže kvůli koronaviru skončily. Navíc ten den jsem na poslední chvíli dorazil z práce, akce se mi povedla s partou kluků, které znám a po utkání jsme to samozřejmě zapili,“ vypráví dále fotbalista z Jesenicka, který v mládežnickém věku prošel mužstvy Baníku, Slavie či pražské Viktorky.

„Asi nejraději vzpomínám právě na Žižkov, kde jsem byl v kategorii devatenáctiletých. Byli tam fajn spoluhráči i lidé okolo klubu. Tehdy jsem uspěl na testech a pamatuji si, že první zápas hrál proti Spartě a dal dva góly,“ zavzpomínal Zdeněk Varga.

„Tenkrát jsem však byl mladý kluk v hlavním městě a občas udělal nějakou pitominu. Možná, kdybych se více soustředil na fotbal, moje kariéra se třeba vyvíjela úplně jinak, kdo ví,“ doplňuje druhý nejlepší střelec Žulové, autor čtyř podzimních gólů.

Dal jsem i jiné krásné góly

A právě jeho trefa proti Rudě by se asi dala označit za životní.

„Na žádné další nůžky si nevzpomínám. Ale myslím si, že i tak jsem dal plno hezkých gólů, jen je nikdo nezaznamenal,“ culí se Zdeněk Varga, jehož podzimní střelecký zápis přesáhl nejen hranice Jesenicka, ale také České republiky.

Parádního gólu, jenž v říjnu na kameru zaznamenal pořadatelský klub, si všiml například i jeden ze slovenských sportovních webů.

„Kluci mi pak poslali odkaz a psali, jakou mám sledovanost. Určitě potěší, že se takto mohu vidět, ale zase nechci ten gól nějak přeceňovat,“ říká skromně žulovský fotbalista.

Každopádně tento moment se zapíše do kroniky žulovského fotbalu a také po mnoha letech jeho aktéři na něj bezesporu rádi zavzpomínají.

„Pokud bych měl tu trefu někomu věnovat, tak právě klubu v Žulové, kde jsem s fotbalem začínal. A potom také samozřejmě svojí rodině, hlavně tátovi,“ dodal závěrem Zdeněk Varga.