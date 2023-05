Okresní kolo Zaměstnanecké ligy Deníku je minulostí a vyhrál jej, stejně jako minulý rok, výběr hranické firmy SSI Schäfer. I přes značně obměněný a hlavně oslabený kádr z důvodu turnajových pravidel se dokázali Hraničtí vyrovnat s pouhou remízou na úvod, zvládli krkolomný obrat v semifinále a ve finále proti Honeywellu ovládli i infarktový penaltový rozstřel, který po necelých deseti minutách trvání ukončil úspěšným zákrokem gólman Radovan Lukšík, jeden ze dvou zbývajících členů loňského vítězného celku.

„Bylo to hlavně hodně dlouhé. Kluci ale penalty kopali krásně k tyčím a nedalo se to chytat. Věřil jsem ale, že jednu z nich chytím a postoupíme. Stejně tak jsem věřil i našim, že budou dávat góly," popisoval hrdina nervydrásajícího penaltového rozstřelu.

Fotbalisté hranického Schäferu své prvenství zopakovali znovu po roce. Letos však jejich cesta byla mnohem složitější. Důvodem byla absence hráčů Hranic, kteří v minulém roce hráli ještě divizi, a tak se mohli zúčastnit. Po postupu do MSFL už jim to ale pravidla nedovolovala.

„Bylo to o dost těžší. Z minulého týmu jsme zůstali jen dva, jinak je naše posádka úplně jiná. Díky týmovému výkonu jsme ale stále v úspěch věřili i v semifinále, když jsme prohrávali 0:2, pak i 2:3 a nakonec rozhodovaly penalty. Měli jsme i štěstí, což ale k fotbalu patří," popisuje 44letý bývalý brankář Bělotína, Sokolu Ústí či Dukly Hranice.

Další regionální kolo se odehraje, stejně jako to první okresní, na hřišti v olomouckých Nových Sadech. Výhodou tedy pro borce ze Schäferu bude, že oproti jiným celkům z jiných krajů budou mít už ozkoušený terén.

„Ambice jsou jasné. Budeme chtít prostě postoupit. Manšaft zůstane úplně stejný, tak nevidím důvod, proč by to nemohlo vyjít. Prostě budeme chtít dát zase o jeden gól víc. A když tohle nevyjde, tak tam budu při penaltách já, abych to rozhodl," směje se 44letý borec.

Anglie je prostě nej

Velkou motivací pro výběr Schäfer, ale nejen pro něj, je také cena za vítězství v celém turnaji, která zahrnuje výlet na vybrané fotbalové utkání top fotbalových lig v Evropě. V minulém roce vyrazili borci z hranické firmy na konci října na zápas španělské La Ligy mezi Barcelonou a Athleticem Bilbao, který Katalánci zvládli a góly Dembeleho, Sergi Roberta, Lewandowského a Torrese zvítězili 4:0. Slavný Nou Camp tehdy navštívilo téměř 85 000 lidí.

„Byl to krásný zážitek. Užívali jsme si to od začátku, když jsme se sešli na letišti, až úplně do konce. Měli jsme to i s procházkami po městě a návštěvou místních barů. Teď bychom chtěli jet do Anglie, protože Anglie je prostě nej," směje se.

„Myslím si, že by se tam chtěl jednou podívat každý fotbalista i fanoušek. Kdyby ale nevyšla, nebyli bychom zklamáni ani z Itálie. Třeba jakýkoli zápas AC Milán by byl super. Zaprvé by to ale bylo výsledkem týmové domluvy a zadruhé ještě nechci říkat, že někam jedeme, když jsme teprve postoupili jen z prvního kola," dodal ještě na závěr s dobrou náladou Radovan Lukšík.

