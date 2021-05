Ukáže Sigma v Jablonci mladíky? Látal: Máme hodně hráčů, které chceme vidět

Co dál se sezonou? Olomoučtí fotbalisté už se nedostanou do evropských pohárů z ligy ani z poháru. Poslední naděje zhasla ve středu po porážce ve čtvrtfinále MOL Cupu se Slavií. V ligové soutěži zbývá do konce ještě pět kol. Sigma v nich vidí příležitost pro vlastní mladíky. První může přijít už v neděli v Jablonci.

Trenér Sigmy Radoslav Látal | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Už vzhledem k marodce posledních týdnů bude konání Sigmy logické. Pochopitelně stále jde o body. „Je rozdíl skončit sedmý, nebo devátý," připomíná záložník David Houska. Hrát se bude taky o prémie, o další smlouvy, v Sigmě či jinde, a podobně. Zároveň už ale také vlastně startuje příprava na další ročník. „Máme hodně mladých hráčů, které chceme vidět," říká trenér Radoslav Látal. „Chceme se podívat, s kým můžeme, nebo nemůžeme počítat do příští sezony," doplnil. O koho by mělo jít? „Uzdravuje se nám Jean Luc Assoubre, který byl delší dobu zraněný," připomněl Látal polozapomenutého křídelníka, který s Olomoucí podepsal krátkodobou smlouvu v zimě. „Chceme ho vidět v mistrovském utkání, abychom věděli, jak to s ním bude dál," řekl kouč. Šanci by ale mohli dostat další i mladíci z vlastní líhně. „Z B-mužstva tam máme útočníka Fialu. Trénoval s námi Matěj Hadaš a vypadá velmi dobře. Taky by se mohl posunout do áčka. Když už máme ty zraněné, tak bychom je rádi zkusili, když bude prostor," prozradil Látal. „Vidíme v těchto hráčích potenciál do budoucna. Věříme, že tato strategie se Sigmě jednou vrátí. Pro mladé je to ideální šance se ukázat, musí si věřit," dodal Látalův asistent Jiří Neček. Jablonec naopak bojuje stále o druhé místo a tím pádem kvalifikaci Ligy mistrů. „Dlouhodobě prokazuje výbornou formu a drží si vysoký standard," ocenil Neček. Jablonecký kouč Petr Rada před duelem s Hanáky varuje. „S Olomoucí o bývají vyrovnané zápasy. Mají herní mužstvo a dobré hráče. Pořád to je tým, který patří do horní poloviny tabulky, je tam kvalita. Určitě nám budou chtít oplatit podzimní porážku. Sigmě bude scházet kvůli kartám obránce Ondřej Zmrzlý. Ze zdravotních důvodů jsou mimo Lukáš Greššák a Jakub Yunis, nejistý je start záložníka Tomáše Zahradníčka. Se Slavií nedohrál kvůli zranění obránce a kapitán Roman Hubník. Na straně Jablonce je otazník nad Holíkem a Pilařem. Duel na jablonecké Střelnici začne v neděli v 15 hodin.