Co vůbec čekat od fotbalu 0+3? „Děti se nechávají unést spontánní dynamickou hrou odpovídající jejich věku. Uzavřené hřiště násobí počet doteků. Úžasná podívaná nenechává v klidu především rodiče. Zápas nemá rozhodčího, nevyhlašují se vítězové ani poražení,“ vysvětlil trenér Petr Vojáček.

Přerovské děti už si takovou zábavu vyzkoušely v létě na hřišti ZŠ Za mlýnem a na jejich přístupu ke hře to prý i v Hustopečích bylo vidět.

„Kdo se zajímá o mládežnický fotbal ví, co je Valašská fotbalová akademie a zároveň ví, co je UHER Cup,“ říká Petr Vojáček, který pochopitelně neřeší výkony, nýbrž zápal nejmladších přerovských fotbalistů. Do Hustopečí přivezl tým složený z dvanácti dětí!

„Šest chlapců chybělo kvůli nemocem a dva se připravují a hrají s o rok starším výběrem. To už je docela slušná síla,“ uvedl Petr Vojáček.

Tyto děti se v červnu přehoupnou do kategorie U7 a na jejich místo přijdou další předškoláci. „Je vhodné poděkovat v závěru roku vedení školy Za mlýnem, vedení mateřských škol, které pravidelně chodí do školy na ukázkové hodiny a přirozeně doprovodné rodičovské službě,“ vzkázal Petr Vojáček závěrem.

