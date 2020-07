Do vedení přitom třikrát šel domácí divizní celek, hosté museli dotahovat, což se jim pokaždé nakonec podařilo. „Kluci předvedli famózní výkon. Odbojovali to, odmakali, dali jsme tři góly ze standardek. Musím hráče jen pochválit a doufám, že další zápasy už odehrajeme ve větším počtu,“ přeje si nový kozlovický kouč Vlastimil Chytrý.

Ten měl z kádru pro soutěžní ročník k dispozici prakticky jen dvanáct hráčů. Zbytek doléčuje zranění, nebo nebyl k dispozici. O to víc Kozlům zatrnulo, když pár minut před koncem zůstal na trávníku ležet klíčový záložník Tomáš Strašák.

„Lekl jsem se trošku víc, sehrál tam trošku hereckou etudu, teď v šatně mi říkal, že už nemohl,“ smál se Chytrý.

„Není to ani tak marodka, spíš si kluci všichni vybírali dovolené. Od příštího týdne bychom se měli připravovat v plném počtu,“ upřesnil trenér.

Kozlovičtí hráči měli o motivaci postaráno. Proti bývalému trenérovi Matějkovi se chtěli předvést v tom nejlepším možném světle.

„Roman tady určitě nechal velkou stopu. Kádr si tady vytvářel, kluci k němu mají vztah, dneska mu chtěli ukázat, že když třeba někteří nehrávali, tak hrávat měli. Takže ta motivace byla obrovská, třeba u Kamila Chudoby, předvedl fantastický výkon jako všichni ostatní,“ zmínil Vlastimil Chytrý.

Matějka poznává tým

Pro Romana Matějku se jednalo o druhé přípravné utkání na lavičce Otrokovic. V tom prvním si z Kroměříže odvezl „bůra“, ani s remízou v Kozlovicích nemohl být spokojen.

„Tři góly bychom takto prostě dostávat neměli. To je hlavní úkol, na kterém musíme pracovat. Měli jsme vyhrát, ale nakonec jsem byl rád za remízu,“ přiznal Matějka.

Ten mohl ve středu výraznější protočit přeci jen širší třetiligový kádr, který zatím spíše poznává. Koho ale dobře zná jsou Martin Schlehr a Štěpán Přikryl. Oba nastoupili v základní sestavě, oba byli hodně vidět.

„Martin je hráč, který na třetí ligu suverénně má. Už tady v Kozlovicích byl lídrem a měl na třetí ligu. Štěpán se v týmu adaptuje a myslím si, že už díky svým fyzickým předpokladům by měl do třetí ligy zapadnout,“ myslí si Roman Matějka. Pokud však skutečně k přestupu obou borců dojde. „Dohoda ještě neproběhla, uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Matějka.

FK Kozlovice – FC Viktoria Otrokovice 3:3 (2:1)

Branky: Kyselák, Kozák, Kašík – Malý, Jasenský, Minář.

Kozlovice: Kadlec – Z. Matějka, S. Řehák, A. Řehák, Střelec – Kašík – Vogl, Strašák, Kyselák – Chudoba, Nekuda. Střídali: Tommalieh, Kozák, Komínek, Kocfelda. Trenér: Vlastimil Chytrý.

Otrokovice: Gregr – Červenka, Malý, F. Přikryl,