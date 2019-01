Šumperk – Zdá se, že fotbalisté Šumperku po rozpačitém vstupu do krajského přeboru definitivně našli herní pohodu. V neděli na svém hřišti jasně přehráli Želatovice. V duelu viděli diváci hned tři pokutové kopy.

I přes dva inkasované góly pak nadále loňský účastník divize zůstává s vizitkou nejlépe bránícího mužstva v soutěži, navíc se mu tentokrát nadmíru dařilo i střelecky, proti Želatovicím se Šumperk trefil hned pětkrát.

První poločas se hrál převážně na polovině hostů, úvodní změnu skóre pak obstaral po rohovém kopu Macka důrazný Roman Skopal, jenže z vedení se domácí příliš dlouho neradovali.

Odvážný průnik hostů do šestnáctky skončil šumperskou rukou a Želatovice kopaly penaltu, kterou proměnil střelou po zemi k tyči Lukáš Kovařík.

Těsně před přestávkou následně dva slepené góly nasměrovaly domácí fotbalisty za zaslouženým vítězstvím. Nejprve ve 40. minutě Lukáš Horák vybojoval balon a z individuální akce zajistil Šumperku opětovný náskok.

Záhy přišla na řadu další penalta, tentokrát ji kopali domácí a opět byla nařízena za ruku v šestnáctce. Tomáš Vývoda pak zvyšoval již na 3:1.

Zkraje druhého dějství hosté přidali na pohybu a zhruba na patnáct minut zatlačili soupeře na jeho polovině, později však začal počítat šance opět Šumperk a svou jasnou převahu vyjádřil dalšími dvěma zásahy.

V 58. minutě ještě sebral aktivnímu Bajgerovi jeho šanci želatovický gólman a poté Horák po průniku do vápna zamířil z ostrého úhlu nad, 66. minuta ale patřila Šumperku, když průnik Bajgera zastavili hosté jen za cenu faulu a Tomáš Vývoda proměnil i svůj druhý pokutový kop v tomto zápase.

O pět minut později znovu Bajger adresoval ideální pas na Miroslava Podhorného, jenž upravil již na 5:1.

Šumperk tak utkání dohrával v naprosté pohodě, naopak soupeř byl místy zralý na ručník a mohl děkovat, že domácí nepřidali další střelecké zápisy

V 75. minutě totiž dobrou střelu Kocourka vytěsnil brankář hostů na roh a později ještě musel likvidovat tutovku Horáka z bezprostřední blízkosti.

Přesto paradoxně poslední slovo patřilo Želatovicím, když v poslední minutě Šumperk zbytečně fauloval a z následné standardky upravili hosté Tomášem Čtvrtníčkem na konečných 5:2.

„Příčinou naší porážky byl už první poločas, chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, jenže jsme se na hru spíše jen dívali a báli se hrát. Sice jsme ještě stačili z penalty vyrovnat, ale potom uděláme dvě hrubé chyby a soupeř nás potrestal na 3:1," mrzelo kouče Želatovic Pavla Hoška.

„Do druhé půle jsme šli s tím, že nemáme co ztratit, chvíli jsme možná měli navrch, ale později nás Šumperk znovu začal přehrávat a po dalších chybách, jsme zase dostali dva góly a zbytek zápasu už jsme vůbec nezvládli, domácí vyhráli zcela zaslouženě. Z naší strany to je obrovské zklamání, bylo to bez pohybu, bez nápadu, konec úplně odevzdaný," dodal smutně Pavel Hošek.

„Od začátku jsme měli míč pod kontrolou a drželi otěže zápasu. Hodně důležité bylo, že se nám povedlo dát vedoucí gól, pak se nám hrálo o dost lépe. Bylo totiž jasné, že soupeř přijel s taktikou neinkasovat a najednou tak musel otevřít hru. Sice jsme si vývoj zkomplikovali tou penaltou na 1:1, po ní jsme byli v útlumu, ale naštěstí dva slepené góly nás nasměrovaly za výhrou," začal své hodnocení trenér Šumperku Zdeněk Strouhal.

„I většinu druhé půle jsme protivníka drželi na jeho polovině a pojistili výsledek dalšími dvěma góly, hosté pak hrozili jen z ojedinělých brejků, ale k zakončení se prakticky nedostali. Jen škoda, že jsme v samotném závěru inkasovali ze standardky," uvedl dále šumperský kouč.

„Na druhou stranu mě samozřejmě těší zisk tří bodů a také skutečnost, že se nám podařilo pětkrát skórovat a to jsme navíc ještě řadu dalších situací nedotáhli do úspěšné koncovky," řekl závěrem domácí trenér.

FK SAN-JV Šumperk – FC Želatovice 5:2 (3:1)

Branky: 23. Skopal, 42. a 66. Vývoda (oba pen.), 40. Horák, 72. Podhorný – 28. Kovařík (pen.), 90. Čtvrtníček. ŽK: Skopal – Čtvrtníček, Kašpárek. Rozhodčí: Knoll – Vičar, Lizna. Diváci: 120.

Šumperk: Kreizl – Jurásek, Skopal, Reichl, Macek – Kocourek, Vývoda, Hruda (70. Herynek), Bajger (75. Urbášek) – Horák, Křepelka (61. Podhorný). Trenér: Zdeněk Strouhal.

Želatovice: Bělík – Liška, Čtvrtníček, Mackovík, Matušík – Calábek (72. Čtvrtníček), Kovařík (79. Bouchalík), Němec, Talla (67. Stokláska) – Fabián (88. Čech), Kašpárek. Trenér: Pavel Hošek.