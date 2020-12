„To, v čem musíme pracovat a vychovávat děti, vám opravdu nepřeji zažívat. V těchto podmínkách se pohybujeme několik hodin každý den, ale někteří z nás už nemůžou. Nám se rozpadá tribuna, máme otřesné zázemí. Pojďme iniciovat schůzky a pojďme situaci vyřešit,“ nabádal v pondělí zastupitele ve svém vystoupení šéftrenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov David Chuda.

Situace je však velice složitá. Fotbalový klub je totiž v areálu v Sokolské ulici v podnájmu. Samotné město má směrem k revitalizaci zázemí či tribun také svázané ruce. Čím?

Symbolicky na den přesně 11 let starou smlouvou ze 7. prosince 2009. Podle ní je pozemek areálu, který dříve patřil městu, bezplatně pronajat Tělovýchovné jednotě Spartak Přerov na 20 let. Dle této smlouvy je Spartak povinen vrátit zapůjčenou nemovitost „ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení“.

„Přece není možné, aby si klub kvůli této smlouvě nemohl sáhnout na dotace a nezlepšovat podmínky pro své sportování. Je to kousnutí do kyselého jablka, ale je nejvyšší čas to vyřešit. Spartak arogantním způsobem nedbá na to, co se v 1. FC Viktorie Přerov děje,“ vyjádřil se zastupitel Radek Pospišilík (Trikolóra) s tím, že řešením by mohlo být provizorní zázemí na sousedících pozemcích města, nebo vypovězení smlouvy s TJ Spartak.

PŘEDSEDA SPARTAKU: BYLO TO NEFÉR

Vůči jeho slovům se ve vyjádření pro Deník ohradil předseda Tělovýchovné jednoty Jiří Pavelka.

„Bylo to nefér a nesportovní. Napadat toho, kdo není přítomen a nemá šanci něco vysvětlit, nebo se obhájit. Na zasedání zastupitelstva byla k vidění zřejmá manipulace s fakty způsobem, aby vše vypadalo tak, že TJ Spartak je jedinou příčinou všech bolestí přerovského fotbalu dnes,“ řekl Jiří Pavelka.

„Dovedu si představit, že současné útoky na Spartak pocházejí ještě z dob, kdy jeho dřívější představitelé měli problémy s komunikací téměř s každým,“ dodal.

Nové vedení Spartaku se v současné době snaží s představiteli fotbalového klubu najít společnou řeč. V řádu několika dnů by měla být podepsána smlouva mezi TJ Spartak a 1. FC Viktorie Přerov o nájmu hřišť a zázemí pro fotbalisty. Areál doposud Viktorka užívala bezesmluvně.

„Řešení do budoucna se nabízí. Postavme vztahy s fotbalovým klubem na nových základech, zkusme se domluvit a ucházejme se společně o částku, která by pomohla dát tribunu do náležitého stavu tak, jak to dokázaly jiné sportovní spolky v Přerově. Bohužel to teď ale nevidím reálné na nejbližší rok nebo dva,“ dodal Jiří Pavelka s tím, že problémem je podle něj mimo jiné i fakt, že TJ Spartak nemá možnost výrazněji vstoupit do vztahů mezi nájemci budovy tribuny, správcem areálu a 1. FC Viktorie Přerov minimálně do konce roku 2023.

PROČ SI FOTBALISTÉ NEPORADÍ SAMI?

Fotbalistům tak zatím nezbývá, než se snažit alespoň o minimální úpravy vnitřních prostor, ve kterých jsou hosty. Větší opravy vnějších prostorů či snad tribun sám klub realizovat nemůže, jak například v pondělí navrhoval zastupitel Pavel Galeta (SPD).

„Proč si tam neudělají brigádu, nenatáhnou lešení a neopraví nějaké omítky? Myslím, že nikomu z těch sportovců by práce neuškodila,“ řekl Galeta a za příklad dal fotbalistům svépomoc Klubu železničních modelářů.

„Ani město Přerov, ani sportovci nemohou investovat veřejné finance do soukromého majetku. Ledaže bychom měli vizi odkoupit od Spartaku jeho majetek a pozemky, stali se vlastníky a investovali do rekonstrukce. Nemůžu ale naplnit slib, že se tohle v plánu rozvoje sportu do roku 2024 objeví,“ řekl náměstek primátora Petr Kouba (ODS).

VYPOVĚZENÍ SMLOUVY SE SPARTAKEM?

Dojít by tak mělo alespoň na jednání zástupců města a 1. FC Viktorie Přerov.

„Pokud dojdeme k tomu, že smlouva o výpůjčce je vypověditelná, můžeme ji vypovědět a pronajmout tyto pozemky fotbalovému klubu. Ten pak bude mít majetkoprávní vztah k danému subjektu a je schopen si žádat o dotace,“ navrhl náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

„Mám obavu, že náměty a myšlenky, které byly prezentovány na zastupitelstvu bez objektivních základních informací, nebudou tak snadno prosaditelné. Já si myslím, že ani Viktorka, až si řekneme to podstatné kolem, nebude chtít zahodit úplně všechno, kam jsme za poslední rok došli,“ uvedl závěrem předseda Spartaku Pavelka.

Bez dotací a podpory města každopádně 1. FC Viktorie Přerov nezůstane. Zastupitelstvo města Přerova schválilo pro rok 2021 příspěvek 905 000 korun na činnost mládeže klubu, 95 000 korun na provoz a 12 000 na mezinárodní turnaj.