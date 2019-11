Podzimní část 1. ligy napsala před posledním kolem před pauzou zajímavý scénář. Hned tři týmy se na čele seřadily s 31 body. Několikanásobný šampion Rotující Kedluben navíc hostil dalšího z hegemonů soutěže SK Radslavice.

Nervy byly na pochodu, šlo vidět, že se hraje o hodně. Pohledné utkání v poločase skončilo remízou 3:3, po změně stran už dominovaly obrany. Na obou stranách se tak zaskvěli hlavně dvougóloví střelci – Lukáš Kaďorek za Kedluben a Rostislav Ráb za Radslavice.

„Věřili jsme, že můžeme vyhrát. Máme totiž mladší mančaft, kluci jsou starší a zkušenější fotbalisté, mysleli jsme, že nám to bude vyhovovat. Nakonec ale zasloužená remíza,“ hodnotil duel Petr Hoffmann z SK Radslavice.

Podobně to viděl i kapitán Rotujícího Kedlubnu. „Nakonec je to spravedlivá remíza. Radslavice jsou strašně agresivní, my už takový fotbal nehrajeme, my si chceme zahrát. Bylo to zbytečně vyhecované. Kluci jsou fotbalisté a dávají do toho hodně, my jsme spíš zkušení hráči,“ ohlížel se Alois Skopal.

Dva se perou, třetí se směje. Podzimním mistrem 1. PLMK se stal celek Zippo Vinary, který o dva body přeskočil Rotující Kedluben i úspěšného nováčka z Radslavic.

„My jsme jako nováčci mysleli, že budeme hrát spíše o záchranu. To, co se teď děje, to je neskutečné, díky všem klukům,“ zmínil Petr Hoffmann.

Stálice nejvyšší soutěže Rotující Kedluben bude chtít na jaře opět zaútočit na titul. „Řekli jsme si, že si zase chceme zahrát, scházíme se, o tom to je. Zajít si na pivo, dobrá parta. Máme z toho radost,“ uzavřel Alois Skopal, který je zároveň s 21 góly nejlepším střelcem 1. ligy.

Tabulka 1. PLMK po podzimu

1. Zippo Vinary 13 11 1 1 65:21 44 34

2. Rotující Kedluben 13 10 2 1 90:38 52 32

3. SK Radslavice 13 10 2 1 48:23 25 32

4. Sokol Rokytnice 13 8 1 4 56:23 33 25

5. AC Hrot 12 7 0 5 44:39 5 21

6. Sokol Buk 13 6 1 6 38:40 -2 19

7. FC Travex 13 6 0 7 31:52 -21 18

8. Hell Kozel 13 6 0 7 44:36 8 18

9. Majetín Lions 13 6 0 7 42:48 -6 18

10. IFK Vinary 13 4 0 9 31:51 -20 12

11. SC Gunners 13 4 0 9 30:58 -28 12

12. SC Nealko 12 3 1 8 34:58 -24 10

13. Citov City 13 3 0 10 28:52 -24 9

14. SK Hradčany 13 1 2 10 24:65 -41 5

Nejlepší střelci po podzimu:

Alois Skopal (Rotující kedluben) 21

Michal Hradil (AC Hrot) 19

Tomáš Malenda (Sokol Rokytnice) 18

Lukáš Kaďorek (Rotující kedluben) 17

Libor Hrabovský (Zippo Vinary) 17

Jan Vrba (Rotující kedluben) 16

Dalibor Zich (SK Radslavice) 13

René Zich (SK Radslavice) 13