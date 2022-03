Sigma pomáhá ukrajinským dětem a další zve. Dva mladíci už s ní trénují

Téměř každý se v současné době snaží podat pomocnou ruku ukrajinským lidem, kteří prchají před válkou a agresí Ruska. Nejinak tomu je v SK Sigmě Olomouc. Klub pomohl s přesunem rodiny z Charkova a mladík se už zapojil do tréninku s týmem do patnácti let. Už v minulém týdnu trénoval se Sigmou další ukrajinský fotbalista, tentokrát s osmnáctkou.

Daniil Bolšakov na tréninku Sigmy Olomouc U18. Asistent trenéra U18 Tomáš Vasiljev | Foto: SK Sigma Olomouc

Klub už v minulém týdnu informoval na svých stránkách, že se k osmnáctce připojil sedmnáctiletý sportovec z Ukrajiny Daniil Bolšakov. „Daniil pochází ze Záporožské oblasti. Na Ukrajině hrál fotbal na docela solidní úrovni. Momentálně s námi bude nějaký čas trénovat. Jak to s ním po fotbalové stránce bude dál, to teď úplně neřešíme. Jsme rádi, že jsme mu mohli, alespoň takto pomoct," uvedl pro klubový web trenér osmnáctky Roman Sedláček. Následně Sigma pomohla také při přesunu z Charkova čtrnáctiletému Lvovi Mirošnyčenkovi společně s jeho jeden a půl roční sestrou, maminkou a babičkou. „Cítíme jako naši lidskou povinnost pomoct těm, kteří se ocitli v nouzi. Sport a fotbal spojují. Ukrajinské rodiny přišly o své domovy, jistoty. My bychom dětem rádi dopřáli alespoň jejich koníček a možnost přijít na jiné myšlenky. V několika případech jsme byli nápomocni i s dopravou z ukrajinských hranic, zajištěním ubytování a dalších těžkostí těchto dnů," řekl předseda výborku spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš. Kromě možnosti trénovat s týmem U15 mu klub pomáhá zajistit školní docházku. Sigma dále vzkazuje, že je připravena pomoci i dalším dětem, aby se mohly svému koníčku věnovat i v novém provizorním domově. Sigma zve ukrajinské děti na trénink.Zdroj: SK Sigma Olomouc „Zhruba do nějakých 11 let může přijít kdokoliv. Ve vyšších kategoriích už je to trochu více o výkonnosti, ale rozhodně uvítáme všechny fotbalisty a případně zprostředkujeme kontakt na další kluby v Olomouci," říká šéftrenér přípravek Michal Hrubý. „Ideální by byla předchozí domluva, abychom se mohli připravit z hlediska počtu dětí a podobně," dodal Hrubý. Sigma zve přátele z Ukrajiny na zápas proti Slovanu Zveme všechny ukrajinské uprchlíky na nedělní ligové utkání Sigmy Olomouc proti Liberci, které startuje na Andrově stadionu v 15 hodin. Vše, co potřebujete, je váš pas či jiný doklad nebo potvrzení o udělení víza a dostanete na pokladně vstupenku zdarma. Přijďte na fotbal! Наші друзі з України, у Вас є можливість відпочити з футбольним клубом Sigma! Запрошуємо всіх на матч Sigma проти ФК Слован Ліберець. Коли: неділя 20. 03. 2022, о 15:00. Де: стадіон Андрув