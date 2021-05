Slavia byla před utkáním samozřejmě favorit. Odhodlání takřka jistého ligového mistra uspět i v poháru demonstroval v Olomouci trenér Jindřich Trpišovský tím, že postavil všechny hvězdy.

„Máme vytčené cíle a pohár je pro nás stejně důležitý jako liga,“ ujistil Trpišovského asistent Jaroslav Köstl.

Slavia podle očekávání měla i první šance, ale Sigma odolávala celý poločas. Přežila se štěstím střelu van Burena po standardce do břevna i situaci, kdy Stanciu oslovil krásným pasem olomouckého odchovance Zimu, jenž si zaběhl za obranu, ale vystřelil vedle.

Hanáci dokonce mohli jít sami do vedení. Kryštof Daněk po kolmici Zmrzlého běžel sám na Koláře, ale střelu levačkou gólman Slavie vyrazil.

„Chtěli jsme jsme hrát hodně aktivně, s presinkem a myslím, že se to i dařilo. Slavia nemělo ze hry nějaké velké šance. Daněk dokonce naopak mohl vstřelit branku,“ říkal trenér Sigmy Radoslav Látal.

„Hlavně v prvním poločase nám Sigma kladla odpor. Byla nepříjemní. Nám taky chvilku trvalo, než jsme se rozběhali, což mohlo být náročným programem," konstatoval slávistický asistent.

Klíčová chvíle

Klíčový moment zápasu přišel před půlí. Olomoucký brankář Mandous zachyboval v rozehrávce. O míč jej obral Jan Kuchta, Mandouse ještě vykoupal kličkou a poslal balon do prázdné branky.

„Byl to nešťastný moment pro Olomouc, ale také skvělá odměna pro Kuchtu za pracovitost. My jsme ho málem uvařili, protože jsme spoustu míčů vyhazovali ven. On to ale odpracoval a zaslouženě dal gól,“ mínil Köstl.

„Mandy má jinak velmi dobrou rozehrávku, Je otázka, jestli jsme v tu chvíli museli hrát dozadu. Nebyla to ale těžká, riziková přihrávka. Měl dostatek času. Abyste se Slavií uspěli, musíte podat stoprocentní výkon a to nebylo. Když uděláte takovou chybu, je to pak s tak kvalitním týmem těžké,“ uvedl Látal.

Hanáky, kteří navíc do druhého poločasu šli bez zraněného kapitána Hubníka (koleno), to ještě nezlomilo. Zmrzlého tvrdá rána po přestávce, kterou musel vytáhnout na roh Kolář, ještě signalizovala jakousi naději. Další minuty ji ale pohřbily.

Další dva údery

V 56. minutě se olomoucká obrana trestuhodně rozestoupila před Masopustem a slávistický pravý bek mohl v klidu naservírovat jistý gól do prázdné branky Stanciovi. Za tři minuty pak po další Masopustově asistenci definitivně rozhodl další olomoucký odchovanec ve slávistickém dresu Petr Ševčík, který také po kličce brankáři zasunul do prázdné branky.

„Opakovali jsme si o přestávce, že ještě není konec. Že musíme držet tempo a presink. Bohužel po těch gólech už šly hlavy hráčů dolů. Oba navíc byly do zatažené obrany, když jsme byli za balonem. To by se nemělo stávat,“ řekl Látal.

Zbytek zápasu už se spíš jen dohrával. Slávisté v evidentní pohodě se bavili místy až exhibičními kombinacemi, Sigma se sice snažila, ale na snížení neměla.

Slavia se v semifinále utká příští týden v pražském derby se Spartou. Hrát se bude na Letné.

„Strašně se na derby těšíme. Máme teď krásné zápasy. Nejdřív Plzeň doma, kdy můžeme rozhodnout o titulu a pak semifinále, třetí derby v sezoně. Budeme si chtít krásnou bilanci udržet,“ řekl Köstl.

SK Sigma Olomouc – SK Slavia Praha 0:3 (0:1)

Branky: 45. Kuchta, 56. Stanciu, 59. Ševčík.

Rozhodčí: Marek – Podaný, Dobrovolný. ŽK: Poulolo, Zmrzlý.

Sigma: Mandous – Sladký, Hubník (46. Beneš), Poulolo, Zmrzlý – Breite, Houska – Hála (63. Mihalík), Daněk (82. Zifčák), Pablo (63. Šíp) – Nešpor (63. Chytil). Trenér: Radoslav Látal.

Slavia: Kolář – Masopust, Kúdela, Zima (71. Zima), Bořil – Holeš (71. Traoré), Ševčík – van Buren (61. Hromada), Stanciu (76. Lingr), Oscar – Kuchta (61. Tecl). Trenér: Jindřich Trpišovský.