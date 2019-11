Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat v anketě u tohoto článku a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Osobnosti, z kterých můžete vybírat

František Resner (Sokol Babice)

František Resner pomáhá rozvoji amatérského fotbalu v Babicích již 40 let. Za tu dobu si prošel všemi posty, od hráče přes předsedu, až po správce našeho fotbalového areálu. I přes tragickou událost, kdy přišel o svého syna Frantu – rovněž výborného hráče – na život a fotbal nezanevřel, spíše naopak. I díky němu můžeme dál chodit o víkendech na fotbal a potkávat se u něj se svými kamarády. „Nominace si vážím. Fotbal pro mě znamená kus života. Už jsem párkrát taky byl na hraně a chtěl skončit, ale nejde to jen tak opustit. Naším cílem je fotbal v Babicích udržet, protože kde na dědině není fotbal, tak už není nic,“ prohlásil.

Milan Kelnar (TJ Blatec)

Milan Kelnar je bývalý vynikající hráč, který zůstal věrný blateckému dresu po celou dobu své fotbalové kariéry. Nyní působí v našem klubu jako člen výboru. Nechybí na žádném utkání, jak domácím tak i venkovním. Stará se o trávník, který dvakrát týdně seče a zalévá. Po domácích zápasech se podílí na úklidu šaten a celého areálu. Ze všech členů, kteří se podílejí na chodu našeho klubu, věnuje nejvíce svého volného času. „S blateckým fotbalem jsem tak nějak spjatý po celou dobu, i když mě kdysi dávno chtěly Nové Sady nebo dokonce Sigma. Teď je naším cílem rozjet v klubu i mládež. Uvidíme, jestli se nám podaří k ní někoho sehnat,“ říká.

František Kocourek (Plumlov a Krumsín)

(František Kocourek na snímku vpravo)

František Kocourek je dlouhodobě nepostradatelnou postavou fotbalu v Plumlově i v Krumsíně. V celém regionu je známý jako propagátor a organizátor futsalu. Pod jeho vedením funguje na Prostějovsku téměř 30 let futsalová liga na několika úrovních. V roce 2017 dobyl se svými svěřenci republikový titul ve veteránském fotbale. „Vážím si toho, že jsem v nominaci, ale myslím si, že je spousta lidí, kteří ve fotbale dělají celý život a více než já. Jsem z generace, která po škole vyrazila okamžitě na hřiště a pro kterou fotbal k životu na vesnici neodmyslitelně patří. Věřím, že díky rodičům se děti ze sociálních sítí zase na hřiště vrátí,“ řekl.

Rostislav Vaněk (TJ Jindřichov)

Rostislav Vaněk celý svůj fotbalový trenérský život zasvětil mládeži v regionu. Díky němu mají děti ze širokého okolí možnost hrát fotbal. V roce 2015 byl oceněn jako Bronzový trenér mládeže Fotbalovou asociací ČR. I když je sám vážně nemocný a čeká na transplantaci jater, neustále pomáhá druhým lidem a zejména pak pořádá fotbalové charitativní akce ve prospěch hendikepovaných dětí prostřednictvím iniciativy Děti Dětem. „Fotbal je u nás v rodině číslo jedna. Hrají ho ale i moji synové. Držet ho u nás na vesnicích je čím dál tím těžší, ale neustále se snažíme a bojujeme. Chceme děti dostat od mobilů na hřiště,“ uvedl.

Tomáš Dirgas (Spartak Loučná nad Desnou)

Tomáš Dirgas je již řadu let trenérem Spartaku Loučná a a je to takzvaný srdcař. Dlouhá léta snaží vybudovat ve Spartaku Loučná tým, který bude mít ambice hrát aspoň v 1. A třídě. Na jaře se mu s týmem podařilo postoupit z okresu do 1. B třídy. „Další postup je naším snem a cílem, ale ještě to bude běh na dlouhou trať,“ připouští Dirgas. „Fotbal je má životní láska. Že mě někdo nominoval na takovou cenu, mě velmi těší, vážím si toho a chtěl bych vyhrát. Na druhou stranu, když vidím v konkurenci třeba Rosťu Vaňka z Jindřichova, tak bych mu dal bez váhání svůj hlas. Je to borec a pro mě neuvěřitelná inspirace,“ dodal Dirgas.