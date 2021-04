„Vracíme se stoprocentně na hřiště a doufám, že na ministerstvu zdravotnictví a ve vládě jsou rozumní. Za tu dobu, co je covid, nemáme u mládeže jediný případ přenosu nákazy mezi našimi hráči. Jsme úplně čistí a troufnu si říct, že bezpeční,“ hlásí šéftrenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov David Chuda.

„Neděláme teď nic jiného, než že studujeme názory právníků a vychází nám z toho dvě pravidla. Prvním je, že se venku může potkat dvacet lidí, tím druhým, že se otevřou venkovní sportoviště. Z toho nám jednoznačně plyne, že se od konce nouzového stavu vracíme do areálu,“ rozvedl Chuda.

Tři hřiště v areálu v Sokolské ulici, na každém z nich jeden tým. Ti nejmenší by se měli vrátit na nedaleký trávník partnerské ZŠ Za mlýnem.

„Nepřekročíme počet dvaceti lidí a máme nastavená vlastní pravidla,“ nastínil hlavní kouč mládeže.

VŠICHNI BUDOU OTESTOVÁNI

Jaká pravidla? A proč vlastní?

„Podle mě teď na vládě neví, co dělá pravá ruka a co levá. Takže jsme si to nastavili tak, že se všichni budeme povinně testovat. Ti, co nebudou testováni ve škole, budou otestováni u nás v klubu, abychom zamezili tomu, že by se nám do tréninkového procesu dostal někdo nemocný,“ vysvětlil David Chuda.

Snaha přerovské Viktorky koresponduje s dlouhodobou iniciativou Národní sportovní agentury. Zejména mládež můžeme vídat v neřízeném „tréninku“ dennodenně již nyní.

„Jezdím se pravidelně dívat, co se děje tady po Přerově. Stačí navštívit skatepark, podívat se do Michalova, na Lagunu. To jsou neřízené střely. Je tam sto dětí ve skateparku o rozloze několikrát menší, než je u fotbalového hřiště. Nevidím důvod, proč by si dvacet lidí nemohlo řízeně pod trenérem zahrát na tréninku,“ zmínil Chuda.

Ten je zároveň hráčem divizního A-týmu Přerova. Amatérské soutěže by se po potřebné inkubační době na přípravu brzy opět mohly rozeběhnout.

„Věřím, že v MSFL nebo divizi se týmy udržují a nějakým způsobem už trénují. Mám trošku strach u krajských a okresních soutěží, tam ten restart bude těžší. Jsme ale strašně rádi za to, že se to snad nějakým způsobem dohraje,“ řekl k situaci přerovský útočník.

OSTATNÍ JSOU ZDRŽENLIVÍ

Fotbalová Viktorka však patří k mála podobně optimistickým sportovním klubům. Zástupci Národní sportovní agentury jednají s ministerstvem zdravotnictví. Podle ČTK by se sportu mohla týkat přísnější pravidla.

„Čekáme na příští týden, zatím nic není oficiální. Jakmile bude, pomaličku rozeběhneme trénování venku. Zatím spíš nějaké výběhy bez míče, co máme nějaké zprávy, tak do kontaktu asi ještě moct jít nebudeme,“ řekl místopředseda házenkářů SK Žeravice Jaroslav Soukup.

Na upřesnění podmínek trénování chtějí počkat také basketbalisté TBS Přerov. „Teprve to budeme řešit. Máme většinu dětí ze druhého stupně, ty do školy nechodí a pokud by byla podmínka testování, nevíme, jak se na to budou dívat rodiče,“ zmínila trenérka klubu Eva Filipová.

Případný návrat do tělocvičen je dle ní také závislý na jednotlivých školách. Venkovní tréninky by ale basketbalisté chtěli rozjet co nejdříve.

Stejně tak florbalisté FBC Přerov. Ti by mohli venku začít organizovaně sportovat od 19. dubna.

„Čekáme na upřesnění, v pátek se uskuteční konference Českého florbalu. Poté musíme vše přichystat,“ uvedl šéftrenér florbalové mládeže Pavel Ceh.