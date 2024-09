Ivan Němeček dnes 11:19

Velké pocty se dostane v následujících dnech fotbalovému klubu v Želatovicích. Od pátku do neděle totiž bude hostitelem české reprezentace do 20 let. Ta se po přípravném utkání s Itálií, které je na programu ve čtvrtek večer ve Znojmě, přesune na hotel do Přerova, odkud bude vyrážet na tréninky do Želatovic.