Věděl jsem, že podporu nemám dostatečnou, ale nakonec jsem se rozhodl, že z boje nebudu utíkat a dotáhnu kandidaturu do konce. Mrzí mě, že Morava udělala volby teď podobně, jako to dělal Berbr. Na základě zákulisních dohod. Nadávalo se na to, jak to Berbr dělal a vše bylo zrežírované panem Nezvalem. Teď to bylo podobné. Nechci to přehánět, takhle se volby dělají, ale měli bychom si na to dát pozor.

Jestli je to vítězství Moravy, to se ukáže. Musí nastat změny. Ekonomický audit a personální audit musí proběhnout. Po nich je pak třeba vyhodnotit, kdo dělal věci, které se dělat nemají a takové lidi případně odvolat. Výbor je navolen tak, že jsou tam síly zhruba půl na půl. Uvidíme, co se podaří prosadit. Jsem na to zvědavý.

Nelíbilo se mi, že se z Karla Poborského udělal držák starých struktur. Tak to vůbec nebylo. Petr Fousek je dobrý manažer, Karel zase fotbalovější, větší jméno, které může otevírat dveře.

Tím, že skončil Roman Berbr se podle mého názoru jednoznačně nastartovala očista a ta by proběhla, i kdyby byl předsedou Karel Poborský. Nechci být zbytečně naivní, ale nevěřím, že by se to mělo vracet do starých kolejí.

Jakub Beneš, předseda spolku ovládajícího prvoligovou Sigmu, předseda OFS Olomouc:

Morava sehrála důležitou roli a myslím, že můžeme být s výsledky spokojeni. Jen mě velmi mrzí, že nebyl zvolen Vladimír Šmicer. Podivuji se nad tím, že český fotbal takovou osobnost odmítl zvolit do svého vedení. Delegáti v Čechách ale projevili svou vůli. Nezbývá nám, než to respektovat.

Kandidáti, kteří byli zvoleni, měli v moravské podpoře opravdu výraznou podporu, což je také důležité.

Emoce k valné hromadě patří. Nemohu srovnávat s předchozími valnými hromadami, ale můj dojem byl, že po dlouhé době to byla valná hromada, na které se diskutovalo.

Kdyby mi někdo před rokem řekl, že zvolen bude člověk, který má proti sobě kandidáta, za nímž stojí Sparta, Miroslav Pelta, zástupci Plzně a vedení fotbalové asociace, tak bych mu nevěřil. Ukázalo se, že fotbalové hnutí je postaveno na demokratických základech, snad to bude pro celý fotbal dobře.

Slibuji si od nového vedení především transparentnost, otevřenost a žádné skandály. Máme sportovní úspěchy, ať v reprezentaci, v práci s mládeží, kde fungují akademie, ale potom jsou zde kauzy, které všechno zastíní. Zbavit se těchto kauz a získat důvěru je pro fotbal naprosto zásadní.

Ladislav Šabo, předseda FK Šumperk:

Co mě neuvěřitelným způsobem zklamalo a myslím si, že za to musí padat hlavy, je to, že valná hromada FAČRu končila 4.6 v 1 hodinu ráno. To znamená, že jsem vyjížděl o půl šesté ráno ze Šumperka a vrátil jsem se ve čtyři. Organizace generálního sekretáře řádné valné hromady, na které se volí, je ostuda a jsem z toho vytočený.

Slibujeme si, že Petr Fousek narovná fotbalové prostředí, že se budou dodržovat stanovy a pravidla FAČRu ohledně soutěží. Na Moravě se to dodržuje, v Čechách ne. Mám na mysli, že kluby hrají nějakou soutěž, musí mít mládež, ale nemají ji a moc se to neřeší. Měly by za to být postihy, které se ale reálně neřeší. Že se fotbal očistí od kauz a dlouhodobě nové vedení nebude podepsané pod věcmi, které kazí jméno fotbalu, ale naopak pomůže tomu, aby se fotbal dělal lépe. Aby lépe působil u partnerů, aby šlo více peněz do regionálního fotbalu napřímo. To jsou pro mě nejzákladnější věci. Nepotřebuji, aby do čtyř let vyrostl nějaký národní stadion.

Nechci to dělit na Čechy a Moravu, i když jsou dvě komory. Fevoluce to nějak spojovala a jde vidět změna, z čehož máme radost. Nechci, aby to bylo bráno jako vítězství Moravy, ale jako vítězství fotbalu.

Jako hráče si Karla Poborského všichni váží a já jsem rád, že do toho šel, ač podporu za Moravu neměl, ale co se týče jeho projevů a vystupování na veřejnosti, tak si myslím, že ten souboj byl férový a nenesl se v duchu nějakého osočování a tak dále. Je super, že volba předsedy byla z tohoto pohledu důstojná, že nebylo nic dopředu jasného. To je určitý krok a patří za to poděkování Karlu Poborskému.

Lubomír Korytko, předseda FK Kozlovice:

Morava může být ráda, že konečně bude moci zasahovat do fotbalové politiky. Předtím žádné slovo neměla.

Vyjížděli jsme na valnou hromadu o půl páté ráno a přijížděli jsme o půl páté ráno další den po 24 hodinách. Ještě o půl jedné se hlasovalo, protože česká komora poprvé viděla, jak probíhají volby. Dříve vše bylo jasně dané. Technicky to sekretariát vůbec nezvládl.

Co si od nového vedení slibuji? Aby nastala nová pravidla. Jednání české komory mě ovšem zklamalo i na valné hromadě. Vystoupil předseda revizní komise, rozkryl nekalé financování. Ten tam měl zůstat, ale Čechy ho nezvolily. Asi protože chtěl pokračovat v rozkrývání dalších věcí. Ale to stejně řeší policie.

Trošku mě zklamalo, že se do vedení nedostal pan Šmicer. Pan Poborský měl tu smůlu, že nepředložil, kdo jej nominoval. Vědělo se, že za ním stojí také Malík, Pelta a spol. To mu uškodilo. Z Moravy jej podporovalo asi jen čtrnáct lidí. Překvapilo mě, kolik dostal Fousek hlasů z Čech.

Doufám, že to k něčemu povede a ve fotbale už neuvidíme nekalé praktiky. Můj názor je, že například pan Pauly na pozici generálního sekretáře skončí. Myslím si, že pan Fousek má někoho jiného.