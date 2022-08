PSG či Juve. Sigmáci v Plzni prožívají sen. Jaké soupeře by rádi do skupiny?

Splněný sen. Trojice odchovanců olomouckého fotbalu si zahraje skupinu Ligy mistrů. A Václav Jemelka, Tomáš Chorý či Lukáš Kalvach, kteří prošli mládeží i áčkem Sigmy Olomouc mohou snít dál. Tedy alespoň do dnešního (čtvrtečního) večera o tom, jaké věhlasné soupeře by si přáli. Na výběr je opravdu to nejlepší. Podívejte se jakou skupinu by rádi bývalí sigmáci pro svoji Plzeň. Los začíná ve čtvrtek v 18 hodin.