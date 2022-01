„Klasický přípravný zápas. Dali jsme pět gólů, ale mrzí mě naše lehkovážnost v obranné fázi. Beňov mohl další góly přidat. Na můj vkus tam bylo hodně nevynucených chyb v přechodové fázi. To ještě hráčům v pondělí malinko vyčtu,“ hodnotil přerovský trenér David Rojka.

Skóre otevřel v závěru první půle hlavou Adam Dittmer. Posila z třetiligového Uničova měla při své premiéře v přerovském dresu na ruce kapitánskou pásku a uvedla se nejlépe, jak mohla.

„Je to fotbalista, to jde vidět. Je mladý, fotbalový, bude přínosem do středu hřiště, snad nám pomůže,“ věří Rojka.

Do šatny pak Viktorka zvýšila na 2:0, když do prázdné brány uklízel mladíček Matěj Kytlica. Beňovští reklamovali ofsajd, o ten se však v žádném případě nejednalo.

„Přišel výpadek. Na hřišti neudržíme disciplínu. Pískla se standardka, dostaneme z toho zbytečný gól, začneme remcat a místo, abychom hráli dál, dostaneme druhý gól,“ mrzelo kouče Beňova Pavla Hoška.

„Chtěl jsem konfrontovat vyšší soutěž s nižší. Asi by bylo něco špatně, kdyby nás Přerov neporazil. Do 40. minuty jsme ale hráli pěkné utkání, dokonce jsme měli víc gólových šancí, kdybychom je řešili lépe, vedli jsme 2:0 my,“ ohlížel se Hošek.

Po změně stran Beňov snížil zásluhou Jana Gréče. Přerované ale nenechali nic náhodě, trefili se Mirvald a Caletka. Na 4:2 snižoval po chybě defenzivy Viktorky Jan Zbořilák, konečnou podobu dal výsledku přerovský stoper Kuča.

„Odběhali jsme to tak, jak jsme měli. Přerov ve druhém poločase předvedl kvalitu, kterou by měl mít,“ doplnil Pavel Hošek.

Beňov chce hrát o nejvyšší příčky

Jeho tým se chystá na jarní část skupiny B 1. A třídy. Z pátého místa ztrácí jen tři body na druhé Hlubočky a může klidně pomýšlet na nejvyšší patra.

„Chceme udržet příčku, na které jsme. Soutěž je ale tak vyrovnaná, že dvakrát prohrajete a spadnete dolů, dvakrát vyhrajete a jste na špici. Určitě bych chtěl hrát o nejvyšší příčky,“ avizoval lodivod Beňova.

A co případný postup do krajského přeboru? „Pokud by se podařilo postoupit, těžko říct, jestli na něj máme kádr. Chceme hlavně hrát pěkný fotbal, na který lidé v Beňově budou chodit,“ uzavřel Pavel Hošek.

1. FC Viktorie Přerov – FC Beňov 5:2 (2:0)

Branky: Dittmer, M. Kytlica, Mirvald, Caletka, Kuča – Gréč, Zbořilák.

Přerov: Kuba – Nezval, Omelka, Kuča, Řezník – Kocian – Caletka, M. Kytlica, Dittmer, Matušík – Blažkovský. Střídali: Kubica, Mirvald, Masný, Kratochvíl. Trenér: David Rojka.

Beňov: Judas – Vojtěchovský, Vařecha, Cagášek, Pelikán – Zbořilák, Hrabal, Boucník, Machač, Gréč – Navrátil. Střídali: Dytrych, Dýčka, Pospíšil. Trenér: Pavel Hošek.