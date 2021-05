Maximálně 30 lidí na jednom hřišti, bez šaten a sprch, s podmínkou testování. Amatérské kluby přesto vítají možnost konečně poměřit síly. Například divizní Hranice v sobotu hrají s třetiligovým Hlučínem.

„Hlavně, že už hrajeme. Jde o herní praxi. Bereme to už jako přípravu na novou sezonu a volili jsme převážně třetiligové soupeře. Příští týden nás čeká Nový Jičín, pak ještě Uničov, béčka Zlína a Sigmy Olomouc, Dolní Benešov. Tyto týmy by nás měly prověřit,“ věří trenér SK Hranice Radek Fojtů.

V sobotu se bude hrát i v nedalekých Všechovicích. Tatran hostí od 10 hodin Nový Jičín.

„Kluci už byli hladoví, to všichni víme. Bylo to dlouhé a nudné, bez nějaké motivace. Je to oživení pro nás pro všechny,“ pochvaluje si všechovický kouč Petr Zatloukal.

Rozvolňování opatření nicméně odnesl jeho tým první výraznou ztrátou. Záložník Radim Nepožitek se má vracet do Rakouska. Naopak pozvolna už s týmem trénují zkušení borci včetně exreprezentanta Marka Heinze.

Tatran se v přípravě utká například ještě s Bystřicí pod Hostýnem, Frenštátem pod Radhoštěm či Valašským Meziříčím. Po tomto utkání ukončí aktuální covidovou sezonu.

Prvním atraktivním tahákem na Přerovsku, který by už dle rozvolnění opatření příští týden měl u hřiště přivítat i první diváky, bude zajímavý duel v Kozlovicích. Domácí přivítají v neděli 30. května Želatovice. Hrát by se mělo od 16 hodin.