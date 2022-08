Už v patnácté minutě se mohlo dvě stě diváků radovat poprvé. Standardní situace z boku totiž propadla až na zadní tyč, kde si míč našel Dan Kuchař a propálil vše, co mu stálo v cestě. Všechovice tak vedly paradoxně 1:0. Proč paradoxně? Protože to byl Valmez, kdo měl více příležitostí.

„Kdyby to bylo po čtvrt hodině 1:4, tak by se nikdo nedivil,“ přiznal trenér domácích Lubomír Kubica.

A ani relativně brzký vedoucí gól jeho svěřence do sedla neposadil. „Celý poločas nás soupeř přehrával. Bylo to i tím, že jsme neplnili taktické pokyny a na hráčích nebylo vidět žádné nasazení,“ kritizoval.

V kabině si tak vzal slovo: „Musel jsem jim promluvit do duše, když to řeknu slušně. A pak začali nějakým způsobem běhat.“

Všechovicím opět vyšel úvod. Už sedm minut po přestávce vedly 2:0, když po brejku po pravé straně a následném centru se nejprve zaskvěl při hlavičce brankář hostů, ale na následnou dorážku Hoffmanna už byl krátký.

„Ten gól nás měl uklidnit, myslel jsem si, že uklidní, ale nechali jsme se potom zatlačit. Hlavně v poslední patnáctiminutovce. Ale Valmez už tak velké šance neměl,“ přiblížil Kubica.

Jeho tým tak uhájil výhru 2:0 i za cenu nasazení vlastního zdraví. Jen čtyři minuty na hřišti totiž byl Jan Nehyba, který se vrátil po zranění a musel opět střídat.

„Měl tržnou ránu na koleně a rozseklou až na čéšku. Dostal do toho zánět a léčil to od přípravy asi měsíc. Už to vypadalo dobře, tak jsme se domluvili, že tam na patnáct minut půjde. Jenže byl na něj faul, spadl na to a celé se mu to znovu rozjelo. Bude tedy podstupovat celou léčbu znovu,“ litoval kouč.

„Jinak musím říct, že vyhrálo šťastnější mužstvo. Nevím, čím to bylo, jestli počasím, ale na to se nechci vymlouvat, to je pro oba týmy stejné. Možná to bylo v hlavách, že kluci nejsou zvyklí hrát středa, víkend. Musím ale pochválit našeho brankáře, který si odbyl po zranění premiéru,“ hodnotil Kubica.

A jak sám uznal, postup je odměna i komplikace dohromady. „Už na konci utkání nám docházely síly. Nemáme tak široký kádr, takže jsme neměli ani koho vystřídat. Už první zápas s Frýdlantem jsme brali spíše jako přípravu, teď to bylo místní derby, chtěli jsme vyhrát, ale postup je kvůli šířce kádru trošku komplikace, ale zároveň odměna pro kluky i celý klub,“ sdělil.

Koho by si tedy v dalším kole přál? „Baník Ostrava, protože jsem tam strávil krásná léta a má nejlepší fanoušky v republice, kteří by mohli přijet a pro region by to mohl být zážitek,“ uzavřel Lubomír Kubica.

Tatran Všechovice - TJ Valašské Meziříčí 2:0 (1:0)

Branky: 15. Kuchař, 52. Hoffmann.

Rozhodčí: Novák - Zapletal, Vychodil. ŽK: Richter, J. Plešek - Žilinský, Vrána. Diváci: 200.

Všechovice: Schönwalder - Geryk, Hrabovský, Richter, Lasovský, J. Plešek (62. Helešic), Kuchař, Hoffmann (74. Nehyba, 78. Adamčík), Rak (46. Skácel), Holub, Rolinc (62. P. Plešek). Trenér: Lubomír Kubica.