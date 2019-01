Želatovice – O nečekané překvapení se v neděli postarali fotbalisté Opatovic. Týmu, který se krčí na samotném dně tabulky krajského přeboru, se povedlo po zdařilém výkonu zvítězit na hřišti Želatovic 1:0.

Samotný zápas příliš fotbalové krásy nenabídl, byl to spíše boj, ale gólové šance k vidění byly. Želatovice hrozily zejména po standardních situacích. Ty se však hostům podařilo někdy i s potřebnou dávkou štěstí ustát. V prvním dějství se diváci branky nedočkali.

„Klukům jsem samozřejmě o přestávce měl co vytknout. Jejich pohyb na hřišti rozhodně nebyl dle mých představ. Hráli jsme až příliš profesorsky. Nemusí se herně dařit, ale zápas se musí aspoň odbojovat," zlobil se k výkonu svých hráčů Pavel Hošek, trenér Želatovic.

Ve druhé půli bylo k vidění několik velice nadějných příležitostí, zejména tedy ze strany Opatovic. „Měli jsme snad pět brejkových akcí, které jsme nevyužili. Za výkon ve druhém poločasu jsme si gól zasloužili," pověděl po zápase spokojený kouč hostů Ladislav Stratil.

A tak se i stalo. Opatovičtí se dostali v průběhu 68. minuty do brejku. Sedláček našel přesným pasem Hostašu, který se nebojácně prosmýkl a s přehledem poslal míč za záda Petra Bělíka.

Vyrovnání měl na kopačce Mackovík, ale jeho přízemní střela cíl určení o centimetry minula. Opatovičtí mohli své vedení i navýšit, ale jak Janáskovi, tak ani Hostašovi se nepodařilo balon nasměrovat do brány.

S ubíhajícím časem Želatovičtí museli otevřít hru a kouč Hošek v závěru hrál prakticky na tři útočníky. Kýžený gól jeho svěřenci vsítit nedokázali.

„Některé situace řešíme až příliš složitě. Hosté ukázali, že efektivita je v jednoduchosti," zmínil Hošek, který se také musel smířit s tím, že tři body putovaly do Opatovic.

„Do Želatovic jsme jeli s jediným cílem, který by řešil situaci, do níž jsme se dostali, a to zvítězit. Byla to sice troufalá meta, ale nakonec vyšla. Spokojenost je maximální. Podařilo se nám dotáhnout na Dolany, je to už jen o jednom vítězství. Ještě se o záchranu porveme," řekl Stratil.

„Kluky jsem upozorňoval, že Opatovice hrají o záchranu a budou bojovat, což se potvrdilo. Neproměnili jsme šance a posléze upadla naše hra do křeči. Měli jsme mnoho zbytečných ztrát míče, řadu individuálních chyb," uvedl Hošek.

„Chtěl bych poděkovat všem hráčům, že pro úspěch udělali maximum a ty důležité tři body vybojovali," pokračoval lodivod Opatovic. „Za předvedené výkony by chtěl vyzdvihnout Hostašu, Gerharda a gólmana Laďu Bělíka, který zachytal výborný zápas," dodal Stratil.

FC Želatovice – FKM Opatovice/Všecho­vice 0:1 (0:0)

Branka: 68. Hostaša. Rozhodčí: Křepský – Slota, Polanský. Žluté karty: Jemelka, V. Němec – M. Novotný.

Želatovice: P. Bělík – Gřešák (76. Žandovský), Čtvrtníček, Bernard, Lecián (85. Baďura) – Koplík, Jemelka, V. Němec, Matušík – Chuda, Mackovík. Trenér: Pavel Hošek.

Opatovice: L. Bělík – Pala, M. Novotný, Bartošík, Gerhard –Šigut, Strnadel, Stratil mladší (15. Hostaša), Sedláček – Janásek (54. Rolinc), Klvaňa. Trenér: Ladislav Stratil starší.