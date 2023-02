Šlo o to větší smůlu, že už se hrálo nastavení první půle. „Jak má ta umělka vysoký chlup, hráči mají tendenci se v tom zaseknout. Podjela mu stojná noha, vyrotovala a je z toho zlomený kotník,“ dodal.

Na operaci to naštěstí pro dvacetileté levé křídlo nevypadá. „Naštěstí je to v uvozovkách dobře zlomené, nějaká prasklina,“ oddechl si Matějka. „Je to mladý kluk, byl z toho psychicky nešťastný a já také,“ přiznal. „Je to dříč, srdcař a během podzimu rostl. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech,“ glosoval lodivod třetiligového nováčka.

V přípravě září Berčík

Matějka věří, že za tři měsíce se Vojtěch Pak vrátí do hry. V úvodu jara ale rozhodně člena základní sestavy k dispozici mít nebude. Řešení? Pravděpodobně záložník Ondřej Berčík ze Skaštic.

„Kádr budeme uzavírat tento týden. Ondra vypadá v přípravě velice dobře, jeho primární post je navíc na kraji,“ vysvětluje kouč.

Problém by mohl být už jen v tom, že Berčík byl původně domluvený s divizními Kozlovicemi. Do Hranic to šel v zimě zkusit na popud Romana Matějky, který stejně jako 22letý záložník dojíždí z Kojetína, odkud Berčíka zná. A během přípravy ho vozí na tréninky.

Zvládne ale bývalý hráč Kroměříže při studiu vysoké školy čtyři týdně? „Zatím nevynechal trénink,“ vyzdvihl Roman Matějka.

Vše tedy bude na rozhodnutí Berčíka. V případě rýsujícího se příchodu do Hranic v Kozlovicích nebudou nadšení.

„Podle syna (útočníka SK Jakuba Rolince, pozn. red.) je to zatím nejlepší hráč hranické přípravy a hraje výborně. Celkem mě mrzí, že jsem ho před Romanem (trenérem SK Matějkou) a Milanem Nekudou (asistentem) vychválil,“ přiznal František Rolinc, šéf kozlovické lavičky.

Přijdou Kozlovice o posilu? Proti Čechovicím se prosadil i Nekuda

Alternativy na křídlo

Matějka každopádně počítá s tím, že Berčík i kvůli zranění Vojtěcha Paka zůstane, aby měl k dispozici minimálně tři křídelní hráče do rotace. Stálici Jakuba Marka, 19letého Davida Koláčka a právě Berčíka.

V kádru pro přípravu figuruje i 24letý Petr Červenka z HFK Olomouc a zájem mají Hranice o 19letého Michala Guzika z Kvítkovic, kmenového hráče Baníku Ostrava.

Na marodce Sportovního klubu zůstává stále také zkušený středopolař Adam Jasenský, přibyl na delší dobu Lukáš Hapal, který musel na operaci kolene. Do tréninku se vrací stoper Cverna.

Gól po téměř 3 letech. Vodháněl dělá pokroky. Jílek má pro něj ideální pozici

SK Hranice – SK Beskyd Frenštát p. R. 3:0 (2:0)

Branky: Rolinc, Koláček, Marek.

Hranice: 1. poločas: Spurný - Berčík, Cagaš, Beňa, Vítek – D. Kuchař, Vymětalík, Dittmer - Koláček, Rolinc, Pak. 2. poločas: Tomečka – Vítek, Polách, Beňa, Koňařík – Vymětalík, Kuchař, Dittmer – Koláček, Zdražil, Marek. Trenér: Matějka.