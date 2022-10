Mocní kačeři jsou příjemné překvapení nové sezony. „Určitě jsme nečekali, že ze tří zápasů budeme mít devět bodů, když jsme začínali s Brnem a Blanenskem, což jsou na východě dva nejlepší celky. Věřili jsme, že můžeme uhrát dobré výsledky, už loni jsme tyhle týmy trápili. Minulá sezona pro nás byla odrazová. Teď se nám daří, jezdíme se stejnou osou a je to lepší, což se promítá do výsledků,“ libuje si olomoucký kapitán Lukáš Kaďorek.

Hanáci oba duely s největšími favority soutěže zvládli těsně, ale rozhodně ne náhodně. Na svém hřišti zdolali Vikings Brno 6:5, pak vyhráli 5:4 na blanenském trávníku v Boskovicích. „Nakonec to bylo o gól, ale v každém zápase jsme vedli. S Brnem dokonce 6:2, jenže pak začalo hrát power play, kterou má dobře nacvičenou a kousalo až do konce. Proti Blanensku jsme vedli 4:1, ale dostali jsme dva hloupé góly. Pavel Kryl rozhodl tři minuty před koncem, což se počítá. Brno je rozhodně lepší na míči, ale hrajeme svůj zodpovědný fotbal, kterým se chceme prezentovat. To se nám daří,“ těší olomouckého záložníka.

Zodpovědnost je klíčový atribut hry Mocných kačerů. „Snažíme se hrát zezadu a bránit. Dřív jsme hráli takový chaos systém. Teď jsme si něco řekli, minimálně pět kluků nastupuje pravidelně, což je určitě dobré. Tým jsme doplnili mladými kluky, kteří pro nás mají taky přínos,“ popisuje.

Olomouckou fazonu odnesl v pondělní dohrávce Baník Ostrava, který na vlastním hřišti prohrál 1:4. „Dali jsme gól na 1:0 až v osmatřicáté minutě. Byl to těžký zápas, Ostrava hraje víc s gólmanem. Nechávali jsme ji trochu hrát, věděli jsme, že když budeme trpěliví, nějaký gól rozhodně dáme,“ líčí Kaďorek.

Pětatřicetiletý hráč převzal v této sezoně kapitánskou pásku místo Jana Tögela a pod jeho vedením tým šlape na jedničku. „Jsem rád, že můžu hrát s klukama, rychlostně snad ještě stíhám. Pásku jsem dostal asi proto, že jsem nejzkušenější a hraji Superligu nejdéle,“ míní záložník s ofenzivními sklony. „Myslím, že mám docela naběháno, vždy mě to víc táhne dopředu, abych dával góly nebo na ně nahrával. Mám to v sobě,“ charakterizuje svůj styl.

Přínos Kaďorka oceňuje olomoucký kouč Tomáš Zeman. „Je to týmový hráč se spoustou zkušeností a fotbalovým přehledem. Hlavní nahrávač týmu, který umí zrychlit nohy i myšlenku,“ vystihuje svého kapitána.

Olomouc v uplynulém ročníku ztroskotala ve čtvrtfinále na pozdějších šampionech ze Staropramenu Praha. V tomto ročníku pokukuje po premiérové účasti aspoň v semifinále. „Stále říkám, že mi chybí medaile z malého fotbalu, teď by to mohlo konečně vyjít. Sezonu máme skvěle rozehranou, ale nesmíme přestat,“ upozorňuje Kaďorek.

V pondělí od sedmi hodin večer přivítá Olomouc druhou Jihlavu, která v tabulce východní skupiny ztrácí dva body. „Bude to první s druhým, takže těžký zápas, ve kterém se ukáže,“ uvědomuje si olomoucký kapitán.

V týmu nemusí brzdit přehnanou euforii. „Myslím, že jsme dost pokorní. Samozřejmě jsou tam srandičky, ale to k fotbalu patří, zatím nám to funguje a panuje dobrá nálada,“ usmívá se Kaďorek.

Autor: Jaroslav Kára