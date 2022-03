„Po výroční schůzi Sokolu Prosenice dotlouklo naposled srdce jeho předsedovi, fotbalistovi tělem i duší, pracovitému zastupiteli obce, milujícímu tátovi a nejúžasnějšímu kamarádovi,“ napsal Zatloukal na svém Facebookovém profilu nedlouho po smutné události.

Krásný pažit byl jeho „zahrádkou“

Fotbal v Prosenicích si těžko bez Zbyňka Švedika v posledních letech dokázal kdokoliv představit. Coby předseda řešil prakticky všechny záležitosti oddílu. Od údržby a správy areálu a s ním spojeného vyhlášeného trávníku po papírování, hledání sponzorů či přestupy hráčů.

„Ale jo, tráva v Prosenicích není špatná, ale je tu spousta lepších hřišť, máme to tu vlnité,“ řekl Zbyněk Švedik skromně před třemi lety Deníku. „Já to dělám od svých 22 let, takže je to už 15 roků, co jsem to převzal. Je to o hnojení, válení a sečení,“ prozradil tehdy se samozřejmostí o svém „dítku“. „Je to taková moje zahrádka, no. Když už to člověk nějak vybudoval, tak k tomu určitě má vztah. Akorát mančaft už na to není,“ dodal.

Vedl také fotbalovou přípravku, kam docházel minimálně jednou týdně, podle toho, jak mu dovolovalo jeho zaměstnání u Městské policie Přerov.

Pod záštitou obce Prosenice byla vyhlášena veřejná sbírka na podporu rodiny zesnulého. Přispívat na účet 123-6737630207/0100 je možné do 17. června 2022.

