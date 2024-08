„Sport je velká továrna na kamarádství. Přál bych vám, abyste spoustu dobrých kamarádů našli také vy. Věřte, že když budete poctivě a doopravdy dělat sport, tak on vám to vrátí.“

Nejen tyto věty z úst Petra Vojáčka zazněly během besedy ke Dni sportu města Přerova na základních školách Svisle a Za mlýnem v červnu tohoto roku.

V rozhovorech pro Deník člen Síně slávy přerovského sportu často komentoval sportování nejmladší generace, které se aktivně věnoval i po svých sedmdesátých narozeninách.

„Děti jsou v podstatě pořád stejné. Změnili jsme se především my, protože jsme o ně dostali strach. Rozhodli jsme se o ně pečovat tak, aby z nich vyrostly osobnosti. Životní úroveň se zvýšila, což je dobře. Děti se nám ale trošičku ztrácejí u těch monitorů,“ glosoval například v říjnu 2020.

Zároveň se však vždy snažil na svět dívat pozitivně, což je to, co většinou jeho žáci i svěřenci oceňovali.

„Podívejte se, co dnes děcka vyvádějí na koloběžkách, na skateboardech. Máme obrovská průleziště na hřištích. Prakticky jen stačí, když se tatínek nebo maminka zhlédnou v tom, že jejich dítě sportuje. Taky dnes máme fakulty tělesné kultury. Spousta absolventů pak končí většinou ve fitkách, kde se živí, ale spousta z nich dokáže poradit, co s dítětem. To je nádherné vidět. Teď považuji za škodu umřít, protože se s nadšením dívám, kolik lidí se věnuje sportu aktivně, ale kolik jich ho i aktivně šíří,“ zmiňoval.

Skvělý, férový člověk

A právě tento odkaz by měl být hnacím motorem pro Vojáčkovy následovníky, kteří stejně jako přerovská veřejnost odchod legendy přerovské kopané vnímají jako velkou ztrátu.

„V našich vzpomínkách zůstanou vždy jeho rozvážná a moudrá slova kterými nás podporoval v naši každodenní práci v našem klubu ale také v osobním životě,“ vyjadřuje upřímnou soustrast celé rodině FK Kozlovice, kde Petr Vojáček taktéž zanechal stopu, stejně jako v dalších klubech v okolí, například FC Želatovice či FK Brodek u Přerova. Kolektivů, kde uznávaný kouč tmelil partu, však je daleko více.

„Jeden z mála lidiček ve fotbale, co nehleděl, z jakého jsi klubu, ale jaký jsi člověk. Moc jsem si ho vážil a kéž by alespoň polovina z něho byla v každém z nás,“ píše na sociální síti Facebook například bývalý vynikající hráč Alois Skopal, který už se nedočká posledního utkání pod trenérským vedením Petra Vojáčka. Právě čerstvě zesnulá měla vést tým sestavený při příležitosti oslav stoletého výročí FK Kozlovice.

Na oblíbeného kantora, ředitele ZŠ U Tenisu a citovského rodáka však na sociálních sítích vzpomíná také široká veřejnost. „Skvělý, férový člověk. Kamarád, srdcař.“ To jsou slova, která se ve spojitosti s Petrem Vojáčkem objevují a budou objevovat nejčastěji.