Olomoucký kraj /FOTOGALERIE/ - Do čela fotbalového krajského přeboru se opět vrací Jeseník, který střídá Přerov. Ten překvapivě prohrál v Ústí. Šesté vítězství v řadě si připsala na své konto Mohelnice a po horším vstupu do sezony stoupá v tabulce vzhůru: už je třetí.

Kozlovice (v oranžovém) vs. Štíty 5:2. | Foto: DENÍK/David Klein

Leština se po debaklu omluvila výhrou nad Tatranem

S cílem odčinit sedmigólový debakl z minulého kola nastupovala Leština do zápasu proti Litovli. Těžký úkol nakonec domácí zvládli a vyhráli.

Hosté byli sice většinu zápasu lepším celkem, ale své převahy nedokázali využít ke skórování.

Hned v 8. minutě navíc vystihl Lipka chybu soupeře a z brejku poslal svůj celek do vedení. O chvíli později mohl zvýšit náskok domácích aktivní Krcho, ale jeho parádní volej k tyči gólman Litovle se štěstím vyrazil.

Stejný hráč byl i u většiny akcí Leštiny ve druhé půli, ve které diváci viděli otevřený fotbal s řadou šancí na obou stranách.

Nakonec to byl právě Krcho, jenž svou pohotovou dorážkou v 60. minutě definitivně pojistil Leštině tři body.

Domácí si však duel stačili ještě sami zdramatizovat, když byl deset minut před koncem po druhé žluté kartě vyloučen Hrdlovič. Skóre se ale naštěstí pro Leštinu již nezměnilo.

„Těší nás, že jsme po minulém propadáku získali zpátky ztracenou sebedůvěru. Naopak musíme být trochu zklamaní z naší nekázně, když jsme celek, který zatím obdržel v soutěži nejvíce žlutých a červených karet,“ prozradil vedoucí družstva Leštiny Radek Pelcl.

Sokol Leština – Tatran Litovel 2:0 (1:0) Branky: 8. Lipka, 60. Krcho. Rozhodčí: Rýpar – Štětka, Jílek. ČK: 80. Hrdlovič (Leština). Diváků: 300.

Leština: Hajtmar – P. Volek, Neumann, Hrdlovič, T. Janíček, Sládek, Hobler, Kalous, Smékal, Krcho (82. J. Volek), Lipka. Trenér: Jaroslav Rolínek.

Litovel: Uvízl – Planička, Jindra, Podešva, Kopp – P. Kvapil, Kratochvíl, Fišara, Srovnal – Bubla (75. Jarmar), Mikeska (46. Čep). Trenér: František Pitron.

Bez Čihulky a Ernekera, přesto Mohelnice jásá

Fotbalisté Mohelnice opět ukázali, jak kvalitní a zkušený mají kádr. Připsali si další vítězství, když tentokrát jednoznačně přehráli celek Dolan na jeho vlastním hřišti.

A to ještě hostům kvůli pracovním povinnostem chyběl Erneker a těsně před utkáním se navíc zranil Čihulka. Ale jak bylo řečeno, mohelničtí mají z čeho vybírat.

„Jsem rád, že se projevily schopnosti i možnosti našeho kádru, když jsme chybějící hráče mohli kvalitně zastoupit,“ prozradil vedoucí družstva Mohelnice Aleš Heidenreich.

Mohelnice začala utkání v Dolanech bez respektu a již ve 12. minutě vedla dvoubrankovým rozdílem. Domácí sice potom dokázali snížit, jenže to bylo z jejich strany všechno.

Hosté postupně přidali další tři branky a bez výraznějších obtíží zvítězili.

„Soupeř se dostával do šancí pouze ojediněle ze standardek, jinak jsme mu prakticky nic nedovolili. Dolany jsme převýšili ve všech herních činnostech a v podstatě celý zápas jsme měli ve své režii,“ doplnil Heidenreich.

FC Dolany – FK Mohelnice 1:5 (1:3) Branky: 35. Štrbík - 1. a 40. Svačina, 12. Macák, 53. Navrátil, 84. Šrot. Rozhodčí: Kopecký – Vedral, Kouřil. ŽK: Pavlíček – Krejčí, Šrot. Diváků: 150.

Dolany: Benčík - Horák, Pospíšil, Novák, Sekel (15. Pavlíček), Schmidt (60. Václavík), Penc, Smolák, Valenta, Štrbík (69. Hradil), Duda. Trenér: Jiří Navrátil.

Mohelnice: Večeř - Vašíček, Rosůlek, Strnad, Heger, Macák, Krejčí, Šrot, Valenta, Svačina (75. Mičunda), Navrátil (69. Masopust). Trenér: Richard Polák.

Štíty v Kozlovicích inkasovaly pět gólů

Nováček krajského přeboru ze Štítů utrpěl vysokou porážku na hřišti Kozlovic, kde doplatil zejména na špatný vstup do zápasu.

Hned v 10. minutě odpískal rozhodčí proti hostům penaltu a domácí se ujali vedení, které o tři minuty později navýšili na dvoubrankové.

„Začátek nám tradičně nevyšel, takže jsme po přestávce chtěli nepříznivě vyvíjející se zápas zkorigovat, ale krátce po zahájení druhé části jsme opět inkasovali,“ prozradil vedoucí družstva Štítů Vojtěch Langr.

Teprve v 53. minutě smazal čisté konto domácího gólmana tvrdou ranou Lakomý.

Jenže náznak dramatu Kozlovice rychle uťaly dalšími dvěma góly, na které Štíty našly pouze jednu odpověď, když v závěru upravil na konečných 5:2 výstavní trefou z trestného kopu Sedláček.

„Chyběli nám někteří hráči, další pak nastoupili se zdravotními problémy, na což se však nemůžeme vymlouvat. Soupeř byl u každého míče dříve, byl bojovnější a zaslouženě vyhrál,“ dodal Langr.

FC Kozlovice – Sokol Štíty 5:2 (2:0) Branky: 10. z pen., 13. a 47. Lepša, 57. Dohnal, 66. Kaďorek – 53. Lakomý, 80. Sedláček. Rozhodčí: Machala – Kubíček, Klíma. Diváků: 384.

Kozlovice: Mánek - Stokláska, Vyplel, Král, L. Dohnal, Šolín (87. Matula), Tomčík, J. Dohnal, Kuba, Kaďorek, Lepša (70. Kolomazník). Trenér: Jiří Vlk.

Štíty: Schettler – Blümel, Sedláček, Prokop, Verner, Šponar, Nýdecký (20. Procházka), Odstrčil (80. Kunrt), Teffer, Čech, Lakomý. Trenér: Martin Hoško.

Hněvotín potvrdil stoupající formu

Fotbalisté Hněvotína se po změně trenéra pomalu zvedají. Vítězstvím nad Želatovicemi to jen potvrdili.

Úvod zápasu nenabídl zrovna nejpohlednější fotbal. Šance však byly k vidění na obou stranách. Po dvaceti minutách se po chybě brankáře Romanovského dostal do zakončení želatovický stoper Pekný, který tentokrát nezvykle operoval na hrotu útoku, ovšem oba jeho pokusy bránící hráči zblokovali.

O chvíli později hlavičkoval Smékal, ale domácí gólman se tentokrát vyznamenal a vyrazil míč na břevno.

Hněvotín udeřil z první vážnější akce. Zleva odcentroval Novák a hostující obránce Špalek si srazil míč do vlastní sítě.

Do přestávky pak domácí přidali ještě jednu branku. V nastaveném čase po faulu na Nováka proměnil pokutový kop Barčík a zvýšil na 2:0.

Ve druhé půli Želatovice přidaly, ale Koplík Vrba ani Jemelka své šance nevyužili. Hněvotín hrozil z brejků. Po jednom z nich běžel sám na brankáře Vymazal, ovšem Novák jeho střelu vykopl.

Když se v závěru gólově neprosadil ani Mackovík, jehož pokus vykopl z brankové čáry Keluc, připsal si Hněvotín čtvrté letošní vítězství.

FC Hněvotín – FC Želatovice 2:0 (2:0) Branky: 32. Špalek vl., 45. Barčík z pen. Rozhodčí: Molík - Pěček, Tomeček. Diváci: 100.

Hněvotín: Romanovský - Homola, Keluc, Zamykal, Chabičovský - Skoumal, Pořízka, Barčík (Tiep Phan Thanh), Fabiánek (Vymazal) - Novák, Šulc (Peka). Trenér: Radek Šindelář.

Želatovice: Novák - Špalek, Vozák, Smékal, Hrabovský - Koplík, Jemelka, Vrba, Mackovík - Němec (64. Zbožínek), Pekný. Trenér: Bohumil Chodil.

Jeseník je po výhře nad Určicemi zase lídrem župy

Fotbalisté Jeseníku se po jednozápasové pauze vracejí zpět do pozice vedoucího mužstva krajského přeboru. Pomohla jim k tomu domácí výhra nad Určicemi a zaváhání Přerova, který na svém hřišti nestačil na Ústí.

Sobotní duel však nezačal pro jesenické hráče příliš šťastně. Hned v 11. minutě totiž Jurčák nepochopitelně zahrál malou domů, kterou vystihl určický Cibulka a poslal hosty do vedení. Ještě do přestávky však domácí skóre otočili.

Po půlhodině hry se prosadil po akci Plháka hlavou Mlynář a těsně před poločasem potrestal faul na Minku úspěšně kopnutou penaltou Plhák.

Ve druhé části sice hosté svého soupeře zatlačili, jenže v 73. minutě si po rohu Kadeřábka dali vlastní gól a ve zbytku hry existovalo na hřišti pouze jediné mužstvo: Jeseník.

„Chtěli jsme především odčinit předchozí nepovedené vystoupení ve Šternberku, což se podařilo, takže jsme spokojení. Ze zápasu jsem ale měl strach, protože nám chyběli tři hráči ze základu. Glac, Pavelka a Harazin,“ prozradil trenér Jeseníku Ladislav Krobot.

„Proto mě těší, že i bez několika opor jsme ukázali, jak silný a kvalitní tým máme,“ dodal spokojeně Krobot.

FK Jeseník – Sokol Určice 3:1 (2:1) Branky: 32. Mlynář, 43. Plhák (p.k.), 73. Kadeřábek – 11. Cibulka. Rozhodčí: Klíma – Dubravský, Křepský. Diváků: 120

Jeseník: Jaroš – Zykmund, Cundrla, Jurčák, Skoupil, Minka (86. Kavka), Kadeřábek (81. Woitek), Juriš, Mravec, Plhák (88. Bělik), Mlynář. Trenér: Ladislav Krobot.

Určice: Sestava Určice: Nejezchleb – Dokoupil, Ullmann, Žáček (46.Žídek), Mikeš – Kroutil (46. Hradečný), Los, Vaněk, Javořík – Kryl, Cibulka (41. Plajner). Trenér: Svatopluk Kovář.

Přerov prohrál s Ústím a přišel o vedení

Vzhledem k minulým výsledkům byl Přerov před utkáním jasným favoritem. A zřejmě i tímto dojmem se nechali domácí unést.

V první půlhodince se toho na hřišti moc neudálo. Za zmínku stojí snad jen slabé zakončení Schlehra a hlava Mrázka, která šla mimo tyče. Stejně tak jako střela Koutného.

Ústí zahrozilo jednou, ale hřmělo na poplach. Střela Lhotského se odrazila od tyče k volnému Rebendovi, na něhož zývala prázdná brána. Nikým neatakován však nastřelil pouze boční síť.

To 1. FC nevarovalo a přišel trest. Chyba ve vápně dovolila otevřít skóre souboje Juřicovi - 0:1.

Po příchodu z kabin neviděl hlavní rozhodčí ukázkový penaltový faul na Koutného a v posouzení zákroku nemá čisté svědomí ani jeho asistent, který zrovna možná pozoroval nohejbalové utkání na vedlejším hřišti.

V 59. minutě musel předčasně pod sprchy ústecký Bagar, v přerušené hře uštědřil hlavičku Koutnému a čeká jej asi vysoký trest.

Hlavní sudí tento zákrok neviděl a stejný asistent zvedl praporek až po chvíli k nelibosti přihlížejích diváků.

Nicméně je známo, že hra v desíti stmelí oslabený tým a absence jednoho hráče naopak podvědomě uklidní soupeře. V 64. minutě to platilo dvojnásob. Přerovská obrana nepokryla na hranici velkého vápna Páleníka a ten střelou k tyči nedal Bělíkovi šanci - 0:2.

Čtvrt hodiny před koncem šel Kučera sám na Zemana, ale gólově nezakončil. Jedenáct minut před koncem faulovala Kučeru ústecká obrana a Schlehr z penalty s pomocí břevna snížil na 1:2.

Hostující Rebenda pak mohl pojistit vedení, ale z těsné blízkosti znovu minul.

Tlak v posledních minutách v podobě šancí Schlehra, Koutného i Mrázka vyšel naprázdno. 1. FC tak zůstaly oči pro pláč a Ústí tři překvapivé a milé body.

FC Přerov - TJ Sokol Ústí 1:2 (0:1) Branky: 79. Schlehr z pen. - 40. Juřica, 64. Páleník. Rozhodčí: Straka - Válek, Kouřil. Diváků: 200.

Přerov: Bělík - Hrabal, Hýbner, Mrázek, Gřešák - Jelen, Schlehr, Kašpárek, Bernard (46. Matyáš) - Holub (46. Kučera), Koutný. Trenér: Zdeněk Novák.

Ústí: Zeman - Palacký (86. Klemž), Plesník, Smolka, Bagar - Rebenda, Páleník, Skácel, Ševčík - Juřica (62. Staněk), Lhotský (90. Stryk). Trenér: Vojtěch Bušina.

Nováček dál putuje po strastiplné cestě

Nováček krajského přeboru z Bělotína dál pokračuje ve strastiplné sezoně. V duelu s béčkem HFK Olomouc si připsal osmou porážku z devíti utkání a se třemi získanými body stále uzavírá tabulku elitní krajské soutěže.

Úvod utkání patřil jednoznačně domácím. Prvních patnáct minut nepustili soupeře na svou půlku hřiště. Největší nebezpečí znamenaly přímé kopy Březíka, ale hostující brankář Aleksejevič byl vždy na místě. V 40. minutě po centru Novosada se do vyložené pozice dostala nová posila domácích Svačina, ale míč nezpracoval.

Ve druhém poločase se dostavily tradiční chyby domácích při rozehrávce a hosté je nekompromisně ztrestali góly Rockwooda a Čižmara.

Bělotínští si za celý druhý poločas nevytvořili vážnější brankovou příležitost a tak si hosté odvezli ze hřiště nováčka krajského přeboru dvougólové vítězství.

TJ Sokol Bělotín - 1.HFK Olomouc B 0:2 (0:0) Branky: Rockwood, Čižmar. Rozhodčí: Boček – Tomeček, Šrámek. Diváků: 190.

Bělotín: Majerský - Janovský, Peša, Bočan, Biskup L., Hanák, (57. Kainar), Kryzan (71. Šatánek), Svačina, Březík, Kozák, Novosad. Trenér: Pavel Pumprla.

HFK B: Aleksejevič - Koutek, Schimek, Vykydal, Smékal, Vališ ( 5. Neužil ), Krejčí, Zmeškal, Dohnal, Galajda, (14. Rockwood, 76. Schwarz ), Čižmar. Trenér: Milan Nekuda.

Gólové dostihy na kralickém trávníku Śternberští prohráli

Když si zajistili kraličtí fotbalisté brzy po zahájení zápasu dvougólový náskok, zdálo se, že je předčasně rozhodnuto. Pravda byla ale nakonec jiná, Kraličtí museli o svůj tříbodový zisk bojovat až do arbitrova posledního hvizdu.

Už v 7. minutě se vydařil Lehkému brejk, do kterého ho poslal Trnavský a domácí vedli. Když potom o tři minuty později gólman hostí Novák Lehkého fauloval, ukázal rozhodčí na penaltovou značku a Zdeněk Petržela rozvlnil brankovou sít podruhé.

Na další góly se dlouho nečekalo, v 19. minutě trefil pěkně z přímého kopu šternberský Hlaváček a ve 21. naproti stejně tak Růžička. Ani to ještě nebylo do přestávky vše. Když probíhala 37. minuta, postupoval ke kralické brance s míčem Hlaváček, z branky vyběhnuvší Kofroň ho po zdařilé kličce fauloval, uviděl červenou kartu a Jurečka proměnil penaltu na 3:2.

Domácí trenér musel poslat ze střídačky do branky Kaštila a vzhledem k následné hře v deseti hráčích odvolat jednoho z útočníků. Neměl to jednoduché. Musel volit mezi do té doby úspěšným Lehkým a nejlepším střelcem soutěže, Zdeňkem Petrželou, kterého na trávníku ponechal.

Po změně stran spálili gólové šance hostující Frieb, který netrefil, a domácí Růžička, kterému dobrou střelu Novák zneškodnil.

Když měli aktéři za sebou hodinu hry, vybojoval na levé straně hřiště míč parádně Vybíhal, odcentroval k Valtrovi a ten nastřelil levou tyč šternberské branky. Odražený míč směřoval k Růžičkovi a ten zajistil svému týmu dvoubrankový náskok potřetí.

Když byl potom jediný střídající hráč hostí Běhal na hřišti pouhé dvě minuty, přihrál zprava Kymličkovi na sedmý gól střetnutí. Do konce duelu se už potom na výsledku nic nezměnilo, i když možnosti byly. Nejvýznamnější měli znovu šternberský Frieb a následně kralický Zdeněk Petržela.

„V náročném utkání jsme si zajistili brzy dvougólové vedení a následně jsme si sami zavinili, že se do přestávky dostali hosté dvakrát do jednogólového kontaktu. Navíc jsme ještě byli oslabeni o jednoho hráče v poli,“ kritizoval své zbytečně faulující svěřence trenér Kralic Jan Jura. „O přestávce jsme si ale řekli, že budeme hrát přesto i nadále útočně se snahou dát čtvrtý gól. To se podařilo, i když začátky druhých poločasů jsou naší stálou slabinou. Nakonec jsme ale museli výhru nad nebezpečným soupeřem doslova vydřít a tak si vítězství vážíme.“

„Domácím jsme bohužel nabídli rychlé vedení,“ litoval kouč hostí Pavel Kubíček. „Hloupě jsme je chtěli vystavovat do ofsajdu a doplatili na to. Brankové odpovědi nás ale znovu dostávaly zpět do hry, vyplatilo se protihráče víc napadat. V závěru boje jsme sahali po jednobodovém zisku, ale úspěšnější finiš měl domácí tým.

FC Kralice na Hané – FK Šternberk 4:3 (3:2) Branky: 21. a 60. Růžička, 7. Lehký, 10. Zdeněk Petržela z penalty – 19. Hlaváček, 37. Jurečka z penalty, 76. Kymlička. Rozhodčí: Caletka – Rýpar, Boček. ŽK: Pazdera, Valtr, Zdeněk Petržela – Novák, Grossmann, Hlaváček, Kymlička. ČK: 37. Kofroň – 80. Jurečka. Diváků: 150.

Kralice: Kofroň – Trnavský, Dočkal, Ohlídal, Neoral – Valtr, Pazdera (77. Kratina), Růžička, Vybíhal – Lehký (37. Kaštil), Zdeněk Petržela (Roman Petržela). Trenér: Jan Jura.

Šternberk: Novák – Havlík, Polášek, Sklenář, Jurečka – Frieb, Kymlička, Valtr, Mazal (74. Běhal) – Hlaváček, Grossmann. Trenér: Pavel Kubíček.

Zpravodajové Deníku

#nahled|https://g.denik.cz/58/54/2209_ol_sestavab_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/58/54/2209_ol_sestavab.jpg|SESTAVA KOLA#

Střelci 9 - Petržela (Kralice)

7 - Koutný (Přerov)

6 - Lepša (Kozlovice), Čech (Štíty)

5 - Kaďorek (Kozlovice), Růžička (Kralice)

Brankáři 4 - Romanovský (Hněvotín)

3 - Hajtmar (Leština), Schettler (Štíty), Benčík (Dolany)

Příští kolo 26. a 27. září SO, 15.30: Mohelnice – Přerov, Štíty – Hněvotín, Litovel – Bělotín

NE,10.00: Ústí – Kralice

NE, 10.15: HFK B – Kozlovice

NE 15.30: Určice – Šternberk, Želatovice – Dolany, Jeseník - Leština