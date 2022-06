„Dnešní den není slavnostní pouze z důvodu, že slavíme jako klub 80 let, ale také proto, že jsme díky postupu do I. A třídy na našem historicky nejvyšším vrcholu. Teď máme pauzu a po ní uvidíme, jak ten přechod zvládneme," říkal v průběhu oslav trenér kovalovických fotbalistů Marek Ševeček.

Kromě úvodního turnaje přípravek se pak konal zápas starých gard mezi Kovalovicemi a Hanou Záříčí. V něm sice domácí oslavenci prohrávali po poločase, které se hrály na 35 minut, 0:1, po přestávce se ale zvedli a dvěma přesnými zásahy utkání otočili na konečných 2:1.

„Hrálo se mi výborně, ale už to není stejné jako kdysi," řekl po zápase Petr Flora, který se zasloužil o vyrovnání. „Popíšu svůj gól velmi jednoduše. Když se vám to odrazí tak, abyste to mohl vystřelit, tak to vystřelíte a ono to tam někdy spadne. Zkrátka, když už nemáte ani dech, ani krok, nezbývá vám nic jiného," smál se borec, který s aktivním fotbalem skončil před sedmi lety.

A pak už přišel samotný vrchol oslav. Střetnutí mezi kovalovickým áčkem, které letos dosáhlo největšího úspěchu v historii, se starou gardou Sigmy Olomouc. Za tu nastoupila taková jména, jako Michal Hubník, Michal Ordoš, Martin Kotůlek, David Kobylík, Jan Schulmeister, Martin Hudec a další.

První půle skončila bez branek. V té druhé se pak nejdříve prosadil Ordoš a poslal Sigmu do vedení. Domácí však dokázali otočit krásnými střelami Martina Šafránka a Jakuba Krčmáře. Na konečných 2:2 nakonec srovnal Josef Mucha.

„Ti kluci na nás byli moc mladí. V zápase byli hodně běhaví a bylo to těžké. Důležité ale bylo, že se hrál pěkný fotbal a diváci si přišli na své. S tím můžu být spokojený." hodnotil tento exhibiční zápas po jeho skončení Martin Kotůlek.

Večer v Kovalovicích ale ještě nekončil. Program se pouze přesunul ze hřiště k venkovním stolům místní hospůdky, kde až do noci hrála hudba, pivo teklo proudem a místní vzduch provoněly grilované klobásy a makrely.