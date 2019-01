Přerov – Fotbalový trenér Richard Švehlík po posledním divizním utkání Přerova ukončil své tříleté působení na lavičce A-týmu Viktore. Nový trenér přerovského celku je již znám. Bude jím trenér s balkánskými kořeny Petar Aleksijevič. Richard Švehlík se stane novým koučem celku I. A třídy Beňova.

Trenér Petar Aleksijevič | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

„Sám jsem po zápase ve Vítkovicích naznačil, že bych své působení u A-týmu nejspíš ukončil. Byl to vlastně takový můj návrh, se kterým jsem seznámil vedení klubu, za týden jsme se sešli, probrali jsme jej a dohodli se, že skončím," uvedl Švehlík okolnosti svého odchodu od přerovského týmu.

„S panem Švehlíkem jsme se vzájemně domluvili na ukončení spolupráce ohledně vedení A-týmu. Současně zůstává sekretářem klubu. Nabídli jsme mu i pozici u dorostu, ale k této kategorii se už nechtěl vracet. Byla to vzájemná dohoda, sám trenér cítil, že už to asi není to pravé ořechové," přiblížil situaci sportovní ředitel 1. FC Viktorie Přerov Oldřich Smékal.

Další kroky trenéra Švehlíka nakonec povedou o dvě soutěže níže, stane se totiž novým koučem týmu z I. A třídy – Beňova. „Měl jsem nějaké nabídky, ale nechtěl jsem už do klubu, kde bych cítil podobný tlak, jako jsem cítil v Přerově. Měl jsem spíše vidinu nižší soutěže, teď už mohu říci, že mým novým působištěm bude Beňov," prozradil Richard Švehlík.

Místo na trenérské lavičce Přerova nezůstalo dlouho volné. Vedení mělo za bývalého kouče ihned náhradu. Je jí mimo jiné i bývalý brankář Viktorie, osmatřicetiletý Srb Petar Aleksijevič.

„V současné době byla ukončena jednání s Petarem Aleksijevičem, který přijde na pozici hlavního trenéra. V Přerově už působil s trenérem Kalvodou jako hrající asistent trenéra v sezoně 2011/2012. To nastupoval i jako brankář. Poté odešel do HFK Olomouc, trénoval také divizní Mohelnici, byl asistentem v druholigovém Znojmu. Je to tedy trenér, který má zkušenosti s divizí, kdy tenkrát Mohelnici vytáhl nahoru. Prošel si i vyššími soutěžemi. Je to charismatický trenér, který dokáže mančaft nabudit, zvednout a přinést nějaký nový styl. Kádr taky dobře zná díky svému bývalému působení," odůvodnil volbu nového kouče Oldřich Smékal.

Přerov však kromě nového trenéra potřebuje také příchod zejména ofenzivní síly. Také tato otázka se v klubu již začala řešit. „Jeho cílem bude doplnit kádr o dva nebo tři hráče, které chce přivést, o tomto se již začíná jednat," pověděl sportovní ředitel Viktorky.

Novopečený trenér je momentálně mimo Českou republiku na Balkáně, po svém návratu však již definitivně stvrdí dohodu podpisem nové smlouvy.