„V době, když jsem sem přicházel, mě vůbec nenapadlo, že k tomuto klubu získám tak silný vztah,“ usmál se „novosadský Buffon“, jak se mu roky přezdívá. Teď se však narychlo balí a stěhuje do konkurenčních Kozlovic. „Je to velká výzva, kterou jsem už ani nečekal.“

Jak se zrodil tenhle přesun pouhý týden před startem sezony?

Před pár dny se mi ozvali z Kozlovic, že hledají jedničku a že by o mě měli zájem. Byl jsem tam před rokem a půl v zimě na testech a tehdy to ztroskotalo na tom, že se kluby nedohodly. Teď už to vyšlo.

Nebyl to ale z vaší strany dlouho plánovaný přesun, že?

Určitě nebyl. Chtěl jsem dochytat sezonu na Nových Sadech, kde jsem doma a kde mě lidé opravdu berou. Myslím, že jim dávám ten pocit toho „novosadského Buffona“, který ze zápasu udělá i show. Srdce mám právě na Nových Sadech. V době, když jsem sem přicházel, mě vůbec nenapadlo, že k tomuto klubu získám tak silný vztah. Ale překvapilo mě velice mile, že si na mě ještě někdo vzpomněl – v třiatřiceti letech jsem to už chtěl nějak dokopat na Sadech a rozloučit se se vší parádou. Trochu mě to i zaskočilo, protože Kozlovice mají ambice na postup do třetí ligy. Vždycky se mi tam hrálo dobře, protože tam je nádherná kulisa. Na druhou stranu jsem přesun už neměl v plánu, protože mám syna a práci vyžadující časovou flexibilitu. Budu se snažit tam podat výkony, které jsem podával doma na Sadech.

Bylo to pro vás těžké rozhodování i kvůli dojíždění?

Je to tak, takhle to budu mít o hodně náročnější. Dělá mi to velkou hlavu, ale musím se s tím popasovat. Musí se to nějak skloubit, aby to fungovalo.

Převážila tedy chuť jít si ještě vyzkoušet novou výzvu?

Otevřeně jsem to řekl trenérovi, protože na Nové Sady mám dobré vzpomínky, podával jsem dobré výkony. Můžu říct, že i s mojí pomocí jsme loni zachránili divizi. V Kozlovicích to bude pro mě výzva, protože jdu do něčeho jiného. Pro mě je nejdůležitější dělat radost pro lidi, aby mě brali a já bral je. Abych tam neudělal ostudu.

Budete na Nové Sady vzpomínat rád?

Byly to perfektní roky, měli jsme dobrou partu. Neříkám, že teď není, ale Rosťa Sobek to má těžké, protože už dvakrát stmeloval nový kolektiv. Ale vždycky jsme to nějak uválčili. Když jsme hráli o záchranu v divizi, tak jsem přišel za klukama do kabiny a zpucoval jsem je, že si nepřeji, abychom spadli, že se na tom nepodepíšu. Ty hezké věci jsou pryč, ale doufám, že mám i nějaké hezké věci před sebou. Na Sadech je teď kádr mladší, s Pepou Drábkem jsem byl nejstarší v kabině. Na jednu stranu je to příjemné, na druhou je to velká zodpovědnost vůči mančaftu.

Navíc jste na Nových Sadech působil v roli kapitána.

O to mě to víc těšilo, s céčkem na ruce. Člověk cítí zodpovědnost vůči všem. Když podáte špatný výkon, musíte to vzít před lidmi i před vedením. Ale těšilo mě to a vděčím za to, že mi Rosťa Sobek tohle umožnil. Moc jsem to si užíval a myslím, že jsem podával nadstandardní výkony.

Takže o vás Kozlovice dál stály a teď se zrodil přesun.

Odchod do Kozlovic pro mě bude taková osobní odměna za práci, kterou jsem na Sadech dělal. Je to pro mě taková třešnička. Na konec svého působení a kariéry. Protože jsem to chtěl už nějak dokopat a pak třeba jít Mirovi Lojkovi pomoct do béčka a udělat třeba taky nějaké výsledky.

Znáte kozlovického trenéra Vlastimila Chytrého?

Trenéra neznám. Byl tam Roman Matějka, s ním se znám velice dobře, ale odešel do Otrokovic. Kluky ale znám a nebude to pro mě nic nového, za tu dobu, co hrajeme se známe navzájem. Jsou tam starší i mladší kluci a nebojím se toho.

Jak se těšíte na vzájemný souboj Nových Sadů a Kozlovic?

Díval jsem se, že 26. září hrajeme zrovna na Nových Sadech. Bude mi to příjemné a zároveň proti srsti. Ale to je život a věřím, že na mě lidi nebudou nějak špatně reagovat, protože myslím, že mě tam lidi mají rádi a já mám rád je. Jak říkám, fotbal se musí dělat pro lidi a tak jsem to vždycky bral a brát to tak budu.

Očima trenéra FK Nové Sady Rostislava Sobka: „Kozlovice jsou velmi slušné angažmá, to bych sám jako gólman bral (zasměje se). David Šarman je tady už dva roky, má výkonnost a když nastala situace, že Kozlovice nemají brankáře, tak jsme to Zbořovi nabídli, ať si ještě na stará kolena změní působiště. Šarman je součástí party kluků, která jezdí z Prostějova. Proto jsme do Kozlovic nechtěli posílat Šarmiho.“