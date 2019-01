Nepropásněte! Dnes v Deníku objevíte speciální přílohu k fotbalovému Euru "21"

Střední a východní Morava - Ve vašem pondělním vydání regionálního Deníku najdete i speciální přílohu o mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let. Kromě zakládních informací o šampionátu se čtenáři dozvědí to nejdůležitější o na Moravě hrajících týmech Anglie, Itálie,Švédska a Portugalska.

Pondělní příloha Deníku - Fotbalové Euro na Střední a východní Moravě | Foto: DENÍK

Dále příloha představuje fotbalové stadiony a fanzóny v Uherském Hradišti a Olomouci. Zajímavá jsou i fakta o tom, co přinese šampionát našemu regionu. Příloha nabízí i šestici lvíčat z našeho okolí včetně Tomáše Kalase, který do přílohy poskytl i exkluzivní rozhovor.

Autor: Redakce