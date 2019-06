„Byl to jeden z mých nejhezčích gólů,“ svěřil se středopolař, který perfektně spolupracoval s dalším hráčem italské Serie A Patrikem Schickem (na malém snímku Jakub Jankto vlevo, vedle Patrik Schick).

A třiadvacetiletý rodák z Prahy nezapomněl ani ocenil publikum na olomouckém stadionu.

V pátek jste nad Bulharskem zvítězili 2:1, Černou Horu jste přejeli třígólovým rozdílem. Bylo to pro vás lehčí utkání?

Výsledek byl jednoznačný, ale paradoxně to byl možná těžší zápas, soupeř bránil docela dobře. Po gólu jsme se celkem uklidnili a na začátku druhého poločasu přidali druhý. Tím jsme to prakticky rozhodli. Dva domácí zápasy jsme zvládli, bylo důležité, že se nám nestalo to, co v minulé kvalifikaci.

Čím to bylo způsobeno, že pro vás byli Černohorci těžším oříškem v kvalifikaci Euro?

Svoji roli hrálo počasí. Taky jsme byli unavenější, hráli jsme druhý zápas ve čtyřech dnech. Ale to bylo znát i na soupeři.

Důležitý první gól jste vstřelil parádním volejem. Věděl jste hned, že budete střílet z docela těžké pozice?Ano. Dívali jsme se na video a viděli jsme, že Černohorci poté, co odvrátí rohový kop nebo standardku chodí hodně nahoru a nehlídají si tolik nabíhající hráče. Naštěstí to prošlo do sítě.

Byl to jeden z vašich nejhezčích gólů?

Asi byl. Pamatuji si ještě jeden, který jsem dal z půlky hřiště, to bylo ještě v Serii B. Tenhle je pro mě asi důležitější, protože padl za reprezentaci.

Po výhře nad Bulharskem jste říkal, že jste se cítil dobře. Bylo to teď ještě lepší?

Bylo to víceméně stejné. S Bulharskem nás to stálo hodně sil a bylo těžké po dvou dnech zase hrát. Fyzická kondice byla docela dobrá a mohl jsem to odehrát do konce.

Kosovo? Paradoxně nejtěžší soupeř

Byl to nejlepší zápas, co jste odehrál za reprezentaci?

Herně si nemyslím, že to bylo úplně nejlepší, ale gól se samozřejmě počítá. Nejdůležitější je další výhra.

Vám se dařilo skvěle do ofenzivy. Na Patrika Schicka jste vyslal skvostnou přihrávku, ze které profitoval.

Někdy je to o štěstí. V některém zápase dáte třeba tři čtyři takové přihrávky a nepadne z toho nic. Přesně takovou kombinaci jsme ale trénovali pět dnů dozadu. Hledáme si prostor a snažíme se toho využít.

Jak velký byl Schickův přínos pro mužstvo?

Pomohl nám obrovským dílem, ale není to jen o jednom hráči. Šance musí připravit celý tým a je to zásluha celého týmu.

Jak jste si užil atmosféru na olomouckém stadionu?

Tribuny byly úplně neskutečné. Ač jsem Pražák, tak uznávám, že na Moravě je o něco lepší atmosféra.

Kosovo vyhrálo v Bulharsku, ukazuje se, že právě tohle bude váš největší konkurent?

Paradoxně ano. Byl to asi nejvíce podceňovaný soupeř, ale teď už víme, že nás tam v září čeká velice těžké utkání.