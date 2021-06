Z třiadvaceti moravských duelů bude nejpikantnější souboj divizních Hranic se Všechovicemi, které od sebe dělí pouhých dvanáct kilometrů.

Do poháru se po roční odmlce vrací Šumperk, jenž v prvním kole pojede do Bruntálu. A bude se snažit postoupit, protože v prvním kole by jej následně čekalo měření sil s druholigovým Třincem, který vede známý kouč František Straka. Na svěřence Zdeňka Opravila by tak čekala zajímavá zkušenost.

Předkolo nabídne rovněž konfrontaci Nových Sadů s Přerovem, Skaštic s HFK Olomouc, Kozlovic s Heřmanicemi a Rýmařova s Uničovem, jenž se ještě nedávno potkávali v MSFL. Duel bude pikantní pro rýmařovského snajpra Pavla Jeřábka, který v Uničově strávil několik sezon. Uničov by mohl v dalším kole čekat opět zajímavý souboj. Jeho možným soupeřem je Bílovec, do kterého by měl odejít z hanáckého celku stoper Marcel Krayzel. Pokud by tedy oba týmy své zápasy zvládly, tak by na mladého obránce čekal nečekaně rychlý návrat a poměřil by síly s bývalými spoluhráči.

V prvním kole navíc na svého soupeře čeká také v minulé sezoně třetí celek Fotbalové:Národní Ligy Prostějov. Jeho protivník vzejde z duelu Havířova s Vratimovem.

Všechny zápasy předkola MOL Cupu jsou naplánovány na neděli 25. července v 17 hodin, ale jednotlivé týmy si můžou tento termín ještě změnit. První kolo má v termínové listině místo ve středu 11. srpna v 17 hodin a rovněž zde může dojít ještě k nějaké změně.

Los MOL Cupu (zástupci kraje)

1. předkolo (25. července, 17. hodin)

Bruntál – Šumperk

Skaštice – HFK Olomouc

Kozlovice – Heřmanice

Rýmařov – Uničov

Nové Sady vs. Přerov

Hranice vs. Všechovice

1. kolo (11. srpna, 17 hodin)

Frýdlant/Vítkovice – Hranice/Všechovice

Nové Sady/Přerov – Polanka/Dolní Benešov

Kozlovice/Heřmanice – Hlučín

Nový Jičín/Valašské Meziříčí – Skaštice/HFK Olomouc

Rýmařov/Uničov – Vsetín/Bílovec

Bruntál/Šumperk – Třinec

Havířov/Vratimov – Prostějov